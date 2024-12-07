أنجلينا جولي في أحد البرامج: لا أخاف الموت ولهذا السبب ظهرت حافية القدمين

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 7 ديسمبر 2024 02:54 مساءً - عادت النجمة أنجلينا جولي إلى دائرة البرامج الحوارية، بعد انقطاع دام فترة من الزمن، حيث حلَّت ضيفة على النجم ومضيف البرامج جيمي فالون، في برنامجه The Tonight Show Starring Jimmy Fallon، وكان ظهورها في البرنامج للترويج لفيلمها الجديد ماريا Maria، للمخرج بابلو لارين، حيث تلعب فيه دور مغنية الأوبرا الأسطورية ماريا كالاس.

وكعادتها تخطف جولي الأضواء والانتباه بمجرد دخولها أي حدث، لكن هذه المرة جذبت الانتباه إليها لدخولها البرنامج حافية القدمين -بلا حذاء- وهذا ما أثار دهشة فالون، وسألها عن السبب وراء ذلك.

أنجلينا جولي تكشف سبب عدم ارتدائها حذاء

وصلت أنجلينا جولي، البالغة من العمر 49 عاماً، البرنامج مرتدية فستاناً فضفاضاً باللون الأسود، لكن ما أثار دهشة المضيف والحضور هو سيرها حافية القدمين على خشبة المسرح في Studio 6B في مركز روكفلر. وعندما سألها جيمي مازحاً عما إذا كانت قد نسيت حذاءها، فقالت: "لا، لقد كُسرت إصبع قدمي بالأمس، وحاولت إيجاد حذاء مريح، لكنني قررت ألا أفعل ذلك". وبثقة عالية، لم تخجل جولي من كونها حافية، بل تعمدت إبقاء قدميها العاريتين مكشوفتين.

وخلال المقابلة، انفتحت جولي حول شعورها بأنها خارج منطقة الراحة الخاصة بها، واعترفت بأن البرامج الحوارية تجعلها متوترة، حيث قالت: "أشعر بالتوتر الشديد في البرامج الحوارية. أشعر بعدم الارتياح الشديد، ولم أقم ببرنامج حواري منذ فترة من الزمن، هذا ليس من اهتماماتي على الإطلاق".

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مع الموتى.. هذا ما أرادته أنجلينا جولي قبل التمثيل

على مدار مسيرتها الفنية الطويلة، حققت أنجلينا جولي نجاحاً كبيراً على المستوى النقدي والجماهيري، لكن في الحقيقة، لم يكن التمثيل المهنة التي ترغب جولي في الالتحاق بها، بل كان تفكيرها متعلقاً بالموتى.

في البرنامج، كشفت جولي أنها قبل أن تتجه للتمثيل، درست لتصبح مديرة جنازات، حيث قالت إنه عندما توفي جدها؛ وجدت نفسها أنها لا تخاف من الموت، بل كانت مرتاحة له، فقد اعتقدت أن هذا سيكون مساراً مهنياً رائعاً بالنسبة لها.

ثم تناولت جولي شائعات أخرى حول وظائفها البديلة، فعندما سُئلت عما إذا كان صحيحاً أنها فكرت في أن تصبح كابتن طيار، قالت: "نعم، أنا كابتن طيار"، فقد حصلت على رخصة الطيران في عام 2004، وأضافت أن ابنها مادوكس أصبح الآن طياراً أيضاً.

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