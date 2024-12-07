لفتة طيبة: تامر حسني يطرح ميدلي من أغاني الملحن الراحل محمد رحيم

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 7 ديسمبر 2024 02:54 مساءً - لاتزال المواقف الطيبة للنجم تامر حسني مستمرة تجاه الملحن الراحل محمد رحيم، فبعد أن ظل بجانب أسرته وعائلته منذ اللحظة الأولى لوفاته مروراً بمراسم العزاء وخلافه، قرر أن يؤكد على مدى حبه واعتزازه بالعلاقة التي جمعته بالراحل، ودلل على ذلك في حفله الأخير الذي أحياه في إحدى الجامعات الخاصة بمصر خلال الساعات القليلة الماضية، إذ فاجأ الحضور بتخصيص فقرة قدم فيها أشهر الأغاني التي لحنها "رحيم"، والتي من بينها أغنية "وغلاوتك" لـ عمرو دياب، "مشاعر" لـ شيرين عبد الوهاب، إلى جانب أغانيه التي لحنها له محمد رحيم.

تامر حسني يغني من ألحان محمد رحيم في حفله الأخير

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حرص تامر حسني على توثيق هذه الفقرة من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، معلقاً: "أقل شيء أقدر أقدمه لأخويا و عشرة عمري وصاحب رحلة الكفاح أسطورة التلحين العربي.. مجموعة من اشهر اغانيليا و لغيري من كبار نجوم الوطن العربي الله يرحمك يا حبيبي".

يُذكر أنّ الملحن محمد رحيم رحل عن عالمنا فجر السبت 23 من نوفمبر، وفور إعلان خبر وفاته حرص الجميع على نعيه وتقديم واجب العزاء للأسرة، وتذكر بعضهم الذكريات المميزة التي جمعتهم خلال تعاونهم الفني.

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تامر حسني ينتهي من تصوير فيلم "ري ستارت" وينتظر عرضه

في سياقٍ آخر، انتهى الفنانمؤخراً من تصوير فيلمه الجديد "ري ستارت"، ويتضمن الفيلم أكثر من أغنية خلال الأحداث، منها أغنية تجمعه بالفنانة هنا الزاهد، التي تتقاسم معه بطولة "ري ستارت"، حيث كشفت مؤخراً في تصريحات تلفزيونية: "أنا بغني في الفيلم عاملين أغنية كده "هزار" كام كلمة، بغني بطريقة أحسن شوية"

فيلم "ري ستارت" من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته بجانب تامر حسني وهنا الزاهد كل من: باسم سمرة، محمد ثروت، عصام السقا، وآخرون. ويسجل الفيلم التعاون الثاني بين هنا الزاهد وتامر حسني في السينما، بعدما قدما معاً فيلم "بحبك" الذي تم عرضه في عام 2022، وحقق نجاحاً كبيراً، وكان من تأليف وإخراج تامر حسني.

كما انتهى تامر حسني من تسجيل أغنيته الجديدة "الذوق العالي" والتي يتعاون فيها مع الكينج محمد منير، وهي الأغنية التي ينتظرها كل جمهورهما ومحبيهما خلال الأيام المقبلة، وهي من ألحان محمد رحيم، وتأليف الشاعر تامر حسين، وتوزيع أحمد طارق يحيى.

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