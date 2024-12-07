منى زكي عن تكريمها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي: ليلة سحرية مليئة بالحب

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 7 ديسمبر 2024 02:54 مساءً - عبَّرت النجمة المصرية منى زكي عن سعادتها الكبيرة بالتكريم الذي حظيت بها ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، الذي انطلقت فعاليته يوم الخميس الماضي بمدينة جدة التاريخية، وتستمر حتى يوم 14 من نفس الشهر.

هذا ما قالته منى زكي عقب تكريمها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

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شاركت منى زكي محبيها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" صورة لها أثناء تواجدها على السجادة الحمراء بالمهرجان، وعلقت بالقول: "لقد أمضيت ليلة سحرية مليئة بالحب والامتنان.. شكراً لكل من شارك في هذه الجائزة، زملائي، مرشديني، جميع صناع الأفلام الرائعين والأهم من ذلك على هذا التقدير وهذه الجائزة".

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نجوم السجادة الحمراء بـحفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي

شهدت السجادة الحمراء لحفل افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي حضور عدد كبير من نجوم وصُناع السينما بالوطن العربي والعالم.

وجاء من أبرز الحضور الممُثلة السعودية سمية رضا التي ظهرت على السجادة الحمراء والتقطت العديد من الصور، كما حرص على الحضور أيضاً الممثل والمُنتج السعودي حسن عسيري، المخرجة السعودية هناء العمير، فيما جاء من ضمن الحضور على السجادة الحمراء النجم العالمي مايكل دوغلاس، النجمة البريطانية كاثرين زيتا جونز، المخرج العالمي سبايك لي والذي ظهر على السجادة الحمراء بجانب جُمانا راشد الرّاشد رئيسة مجلس أمناء مؤسسة البحر الأحمر السينمائي والرئيسة التنفيذية للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام، شيفاني بانديا مالهوترا، المديرة العامّة لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي.

تفاصيل ظهور منى زكي في فيلم "الست"

على جانبٍ آخر، تشارك الفنانةفي بطولة فيلم "الست" المنتظر عرضه؛ إذ تجسد شخصية أم كلثوم في مراحل عديدة من مشوارها الفني. الفيلم من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، ومن إنتاج الشركة المتحدة للإنتاج السينمائي، وصندوق بج تايم، وشركة سينرجي فيلمز، وشركة فيلم سكوير، وقد استعانوا بفريق عالمي لعمل المكياچ، وفريق عالمي للصوت، وذلك باستخدام أحدث التقنيات.

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