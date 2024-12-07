كيم كارداشيان تتعرض لكسر في قدمها

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 7 ديسمبر 2024 02:54 مساءً - كيم كارداشيان هي واحدة من نجمات السوشيال ميديا، حيث تشارك بشكلٍ دوري جديدها المتعلق بعملها وحياتها الأسرية من خلال صور وفيديوهات. وعلى الرغم من أن جمهورها اعتاد منها نشر محتوى يتعلق بخطوط الإنتاج الخاصة بها من مستحضرات تجميل وملابس، بالإضافة لحياتها الشخصية وأبنائها، إلا أنها في الساعات القليلة الماضية شاركت تعرضها لإصابة في قدمها، جعلتها تحتاج لرعاية طبية.

كيم كارداشيان تتعرض لإصابة في القدم

كيم كارداشيان تكشف كسر قدمها- الصورة من قصص حسابها الخاص بإنستغرام

شاركت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، البالغة من العمر 44 عاماً، عبر قصص حسابها الخاص بإنستغرام، صورة لقدمها وهي ترتدي حذاءً طبياً أسود، وكتبت، "يا إلهي. لقد كُسرت قدمي في العطلة". واضطرت النجمة إلى استخدام العكازات أثناء مشاركتها الأخبار مع معجبيها.

هذا ولم تكشف كيم لمعجبيها وجمهورها كيف حدث الحادث، لكنها كانت مشغولة بالاحتفال بيوم ميلاد ابنها؛ سانت، الذي تشاركه مع زوجها السابق كاني ويست، والبالغ من العمر تسع سنوات.

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كيم كارداشيان ومرض الصدفية

كشفت كيم كارداشيان من قبل، في أحد البرامج التلفزيونية، أن ابنتها أُصيبت بمرض البهاق، حيث أكدت أنه مرض وراثي نُقل منها إليها، كما أشارت إلى أنها كانت قد أُصيبت بمرض الصدفية والذي ورثته هي الأخرى عن والدتها، إلا أنه لا يظهر على وجهها وجسمها بشكلٍ واضح.

وعن حديثها بخصوص هذا المرض، قالت إنها فعلت كل ما بوسعها للسيطرة عليه، وإنه كان سبباً في أن ليلة حضور حفل Met Gala 2022 بالنسبة لها إحدى الأمسيات التي لا تُنسى بسبب ظهور طفح جلدي عنيف على وجهها.

وأوضحت كيم: "هذه البقع ظهرت فجأة وكانت تسبب حكة شديدة، وبالنسبة لي عندما يتعلق الأمر بوجهي يكون مثل الكابوس"، وأردفت: "شعرت باليأس قليلاً، عندما بدأت البقع تغطي وجهي، وكانت البقع قريبة جداً من عيني، وكانت تسبب تحرُّقاً بسيطاً، أتذكر أنني كنت سأحضر بعض الفعاليات في ذلك الأسبوع التي ظهرت فيه، وكانت البقع تغطي وجهي".

وعند سؤالها إن كان هذا حدث لها بسبب التوتر أو حالة نفسية، أجابت كارداشيان: "أحاول أن أتذكر ما كنت أمر به في ذلك الوقت، ولكن أعتقد أنه لم يكن بسبب ذلك، أعتقد أنني أتعامل مع التوتر بشكلٍ جيد إلى حدٍ ما".

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