“موسم الرياض”: مواجهة كبيرة ضمن POWER SLAP للمرة الأولى في السعودية

أعلن موسم الرياض ٢٠٢٤عن إقامة أول حدث من سلسلة POWER SLAP في المملكة العربية السعودية تحت عنوان ١١ POWER SLAP عندما يواجه Da Crazy Hawaiian خصمه Dumpling ، حيث سيتنافس اللاعبان على لقب الوزن الثقيل جدًا يوم الخميس ٣٠ يناير في anb arena بالرياض.

ويأتي هذا الحدث كجزء من أسبوع استثنائي يشهد أيضًا عودة UFC إلى المملكة يوم السبت ١ فبراير، ضمن فعاليات موسم الرياض.

وفي تصريح له قال، معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) :”نعمل دائمًا على تقديم الفعاليات التي تحظى بشعبية واسعة في المملكة، وPOWER SLAP هو إضافة مميزة لموسم الرياض هذا العام. إذ نسعى من خلال هذه الأحداث إلى ترسيخ مكانة المملكة كوجهة عالمية رائدة في استضافة أبرز الفعاليات الترفيهية بمختلف أشكالها”.

وعبّر مؤسس POWER SLAP، دانا وايت، عن حماسه قائلًا: “رياضة Power Slap تشهد نجاحًا كبيرًا حاليًا، هذا هو الوقت المثالي لجلب واحدة من أسرع الرياضات نموًا إلى وجهة عالمية رائدة أخرى مثل الرياض. المملكة العربية السعودية تقدم فعاليات مذهلة، وهذا الحدث سيكون واحدًا لا يرغب المشجعون في تفويته. أراكم هناك”.

وسيشهد الحدث الرئيسي مواجهة إعادة بين أسطورتين في رياضة “صفع الخصوم”، حيث يتنافس بطل العالم الحالي للوزن الثقيل جدًا Da Crazy Hawaiian (سجل ١٥-١-١، مع ١٣ ضربة قاضية) ضد المصنف الأول عالميًا Dumpling (سجل ١-٠-١، مع ضربة قاضية واحدة) لحسم التعادل المثير الذي انتهت به مواجهتهما السابقة في POWER SLAP 9.

أما في النزال المساعد، يعود بطل الوزن الخفيف الثقيل Wolverine (سجل ١٤-٦، مع ٥ ضربات قاضية) للدفاع عن لقبه للمرة الثالثة أمام المتحدي الصاعد فيرن “الميكانيكي” كاثي (سجل ٥-٢، مع ٤ ضربات قاضية). يطمح كاثي إلى تحقيق انتصار جديد بفضل ضرباته القوية التي حظيت بشهرة واسعة في تاريخ هذه الرياضة.

تابعوا قناة bisara7a.com على الواتساب لتصلكم اخبار النجوم والمشاهير العرب والعالميين. اضغط هنا

يذكر أنه سيتم بث POWER SLAP ١١ مجانًا ومباشرًا عبر منصة Rumble حول العالم، بالإضافة إلى شبكة MBC في الشرق الأوسط. كما سيتم الإعلان عن بقية المواجهات وتفاصيل التذاكر خلال الأسابيع المقبلة.