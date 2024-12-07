أمبر هيرد تنتظر طفلها الثّاني في حمل غامض… تقرير يكشف التّفاصيل

تعيش أمبر هيرد في إسبانيا منذ عام تقريبًا وذلك بعد أن التقت شريكتها المصوّرة بيانكا بوتي فانتقلتا إلى العاصمة الإسبانيّة، من جزر البليار، إلى دارةٍ فاخرة في حيّ فيزو، إحدى أكثر المناطق تميّزًا في مدريد.

بعد محاكمتها المثيرة للجدل مع زوجها السّابق جوني ديب عام ٢٠٢٢، قرّرت هيرد تغيير بيئتها لحماية خصوصيّتها والتّركيز على حياتها العائليّة. وقد فعلت ذلك بشراء منزل مساحته أكثر من مئتين وخمسين مترًا مربّعًا تعيش فيه مع طفلتها “أونا” البالغة من العمر ثلاث سنوات.

منذ الدّعوى القضائيّة التي رفعتها ضدّ جوني ديب، والتي حُكم عليها بدفع مبلغ يزيد عن عشرة ملايين يورو، قلّلت الممثّلة، التي لعبت أدوارًا رئيسية في أفلام مثل “Aquaman and the Lost Kingdom”، بشكل كبير من ظهورها على شاشة السّينما ويبدو أنّها الآن تركّز على الاهتمام بحياتها الشّخصيّة والبقاء بعيدًا عن أضواء وسائل الإعلام بينما تبدأ حياة جديدة في مدريد.

ووفقًا لمجلة بيبول، فقد تمّ التّأكد من مصدر مقرّب من أمبر وبيانكا أنّهما تنتظران طفلها الأوّل. وهو الثّاني لـ “هيرد” التي أعربت أنّها مسرورة بابنتها “أونا” وبأن عائلتها تكبر.

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نذكر أنّ الطّفلة “أونا بيج هيرد” ولدت في عام ٢٠٢١ عن طريق تأجير الأرحام، ومن المعروف الآن أنّه سيكون لديها أخ أصغر، على الرّغم من أنّه بسبب المرحلة المبكرة من الحمل، فإنّ التّفاصيل حول الطّفل الذي تتوقّعه هيرد ليست معروفة بعد.