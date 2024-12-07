فاطمة البنوي تتذكر جدها الراحل خلال فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 7 ديسمبر 2024 01:20 مساءً - يبدو أن مدينة جدة التاريخية التي تشهد فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، لها مكانة خاصة لدى الممثلة السعودية فاطمة البنوي، لكونها تذكرها بجدها الراحل، الأمر الذي جعلها تسترجع المواقف والذكريات القديمة التي جمعتهما لحظة وصولها لتلك المدينة لحضور فعاليات المهرجان.

فاطمة البنوي عن مدينة جدة: منبع القصص

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افتتاح مهرجان البحر الأحمر وتكريم النجوم

شاركت الممثلة السعودية فاطمة البنوي صورة لها عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، وعلّقت بالقول: "الدورة الرابعة منهي عودة إلى جدّة البلد، إلى منبع القصص، إلى روح جدّي علي الله يرحمه اللي ترحّمت عليه أمس وأنا في قاعة مليئة بالشخصيات المهمة والملهمة. الله يرحمك يا جدّو".

شهد حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024 حضور عدد كبير من الفنانين وصناع السينما العرب والعالميين، ومنهم نجوم هوليوود، بوليوود، تركيا، تايلاند وغيرهم من رواد السينما. وتم في حفل الافتتاح تكريم النجم العالمي فان ديزل، الممثلة المرشحة للأوسكار إيميلي بلانت، نجم بوليوود عامر خان، وأيضاً الممثلة المصرية منى زكي.

وتأتي الدورة الرابعة من المهرجان تحت شعار للسينما بيت جديد، ما يعكس رسالته بوصفه منصةً عالميةً تحتضن الفنانين من مختلف أنحاء العالم، مقدمة لهم بيتاً جديداً ودائماً في جدة، تمكنهم من مشاركة أفلامهم وأفكارهم مع جمهورهم من خلال هذا البيت.

ويعرض مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة، 120 فيلماً متنوعاً من 81 دولة، منها 63 فيلماً طويلاً، 54 فيلماً قصيراً، 20 عرض سجادة حمراء و48 عرض عالمي أول، وتشمل العروض هذا العام 66 فيلماً عربياً و34 فيلماً سعودياً، فيما يتنافس 36 صانع أفلام.

يمكنكم متابعة منهم منى زكي وإيفا لونغوريا وفيولا ديفيس.. أبرز ضيوف الجلسات الحوارية بمهرجان البحر الأحمر

آخر أفلام فاطمة البنوي

يُذكر أن آخر أعمالالسينمائية هو فيلم "بسمة" الذي كتبته وأخرجته أيضاً، ويتناول العمل قصة شابة سعودية تعود إلى مسقط رأسها في جدة بعد إكمال دراستها الجامعية في الولايات المتحدة، لتكتشف أن عائلتها كانت تخفي عنها بعض الأمور الصعبة، تصطدم بسمة بواقع مرير لأب يعاني من مرض عقلي وعلاقات عائلية مضطربة، تضطرها إلى السعي وحيدة في رحلة البحث عن طريقة تعيد من خلالها حياتها وحياة أسرتها إلى سابق عهدها.

وشاركت أيضاً النجمة فاطمة البنوي في فيلم "أحلام العصر" الذي عُرض مؤخراً، بطولة صهيب قدس، حكيم جمعة، إسماعيل الحسن، محمد بخش، براء عالم، وآخرين، وهو من إخراج فارس قدس، وتأليف الأخوين قدس وعمر البحري، كما تشارك الفنانة فاطمة البنوي أيضاً في إنتاج الفيلم كمنتج معاون مع الأخوين قدس فارس وصهيب قدس، وتدور الأحداث عن نجم كرة قدم متقاعد، سيئ السمعة ومضطهد إعلامياً، يتعاون مع ابنته في فرصة للانتقام على بوابة التواصل الاجتماعي، وكلما غاصا في حلم الشهرة والنجومية، زادت مشاركتهما.

كما كانت لها مشاركة سابقة في فيلم "العميل صفر"، حيث خاضت من خلاله أولى تجاربها في عالم السينما بمصر، إذ استحوذت البنوي على كمّ كبير من الإشادات بعد تقمصها لشخصية "لي لي" بطريقة لفتت انتباه الجمهور. وبالرغم من أن الفيلم أحداثه تدور في إطار كوميدي، إلا أنها حافظت على الجانب التراجيدي للشخصية بطريقة مقنعة، خاصة بعد حادث خطف والدتها، والتي قامت بدورها الفنانة فيدرا.

وضم فيلم "العميل صفر"، عدداً من النجوم، منهم أكرم حسني، بيومي فؤاد، منذر رياحنة، والعمل من إخراج كريم العدل، ومن تأليف وائل عبد الله.

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