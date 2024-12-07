“عقبال عندكم”.. حسن الرداد وإيمي سمير غانم يعودان في رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أخيراً حسم النجمان حسن الرداد وإيمي سمير غانم أمر مشاركتهما في دراما رمضان بعد جدل كبير حول غيابهما عن الموسم المقبل، حيث استقرا على اسم مسلسلهما الجديد “عقبال عندكم”، الذي يُنتظر أن يُعرض في الموسم رمضان 2025، يأتي هذا الإعلان بعد وقت طويل من التحضيرات وتغيير الاسم المبدئي للمسلسل الذي كان بعنوان “مش هو ولا هي”.

المسلسل الجديد “عقبال عندكم” مكون من 15 حلقة، من تأليف الكاتب أحمد سعد والي، ويجري حاليًا العمل على التحضيرات النهائية قبل بدء التصوير خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

يُعد المسلسل عودة قوية للفنانة إيمي سمير غانم الى الشاشة الصغيرة بعد غياب دام خمس سنوات، حيث كان آخر أعمالها مسلسل “سوبر ميرو” الذي عُرض في رمضان 2019، في المقابل، كان حسن الرداد حاضرًا في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “محارب”، الذي شارك فيه نخبة من النجوم مثل أحمد زاهر وناهد السباعي وماجد المصري.

يواصل حسن الرداد وإيمي سمير غانم تقديم ثنائيتهما المميزة في الأعمال الفنية منذ زواجهما، إذ تعاونا في مجموعة من الأعمال التي حققت نجاحًا كبيرًا على صعيد الدراما، بدأ التعاون بينهما بمسلسل “حق ميت”، حيث قدمت إيمي دورًا مميزًا في المسلسل، وتبعه مسلسل “عزمي وأشجان” عام 2018. أما في السينما، فقدما معًا فيلم “زنقة ستات” عام 2015، ثم “علشان خارجين” عام 2016.