فنانة شهيرة تحل أزمة محمد صبحي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وافقت الفنانة وفاء صادق على تجسيد دور الفنانة ميرنا وليد الذي كانت تقدمه في مسرحية “فارس يكشف المستور”، بطولة الفنان محمد صبحي، وذلك بعد اعتذار ميرنا عن عدم استكمال العمل المسرحي، بسبب ظروف مرضية.

كانت ميرنا وليد قد قدمت اعتذاراً للفنان محمد صبحي بشكل رسمي عن عدم استكمال العرض المسرحي، لأسباب مرضية، معربة عن أسفها الشديد لهذا القرار، قائلة: “اعتذار فنان عن استكمال عمل يكون بطله الفنان القدير محمد صبحي لا يأتي إلا لسبب قهري”.

من جانبه، قَبِلَ محمد صبحي اعتذار ميرنا وليد متمنياً لها الشفاء العاجل وشكرها على عملها بالفرقة خلال الفترة الماضية التي شاركت فيها في العرض لمدة ثلاثة شهور بنجاح كبير، مؤكدًا أنه سيقيم احتفالًا بحضور كل أعضاء فرقة (ستديو الممثل) في آخر ليلة عرض لها ليشكرها أمام كل أعضاء الفرقة.

وأشار صبحي، في بيان له، الى أن عرض مسرحية “فارس يكشف المستور” مستمر دون توقف، وأنه طلب من الفنانة وفاء صادق أن تشاركه البطولة مرة أخرى بعد تعاونهما سابقًا في مسرحية “عيلة اتعمل لها بلوك”، ولبت وفاء طلبه.

وقال صبحي في بيانه: “أشكر وفاء صادق على تلبية طلبي، وهي تلميذتي، ومن أعضاء الفرقة وسيتشرف العرض بوجودها كبطلة أمامي للمرة الثانية، وهي حاليًا تجري بروفات مكثفة لتكون جاهزة لاستكمال العرض”.