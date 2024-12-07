أحمد حلمي يعلّق على تكريم منى زكي: “كإني أنا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في تعليقه الأول على تكريم زوجته الفنانة منى زكي بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي المقام حالياً بجدة بالمملكة العربية السعودية، حرص النجم أحمد حلمي على تهنئة زوجته على تكريمها.

وقال حلمي في لقاء مع برنامج “سينماتك” المذاع عبر قناة SBC السعودية: “بقول لها مبروك ألف مبروك، يا رب يبقى مزيد من التكريمات إن شاء الله. أكيد مبسوط والله كإني أنا اللي بتكرم النهاردة”.

جاء تصريح حلمي بعد تكريم مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في حفل افتتاح الدور الرابعة النجمة منى زكي، بحصولها على جائزة “اليسر الفخرية” من المهرجان.

من ناحية أخرى، كان أحمد حلمي قد أعلن خلال حلوله ضيفاً على برنامج ET بالعربي، تفاصيل أعماله المقبلة في السينما والمسرح، حيث يعيش انتعاشة فنية خلال الفترة المقبلة بعد غياب عن الشاشات فترة طويلة.

قال حلمي: “أحضر لفيلمين منهما فيلم سيتم عرضه في عيد الأضحي المبارك، وأتعاون مع هيئة الترفيه في مسرحية جديدة للعام الثالث على التوالي”.

كان حلمي قد قدم في موسم الرياض الماضي مسرحية “ميمو” وشاركه في بطولتها كل من: هنا الزاهد، رحمة أحمد، حمدي المرغني، محمد رضوان ، نور إيهاب، إنتاج كرافت ميديا، تأليف ضياء محمد، إخراج هشام عطوة.

كان أحمد حلمي قد كشف تفاصيل التحضيرات لمسرحية “ميمو”، برفقة المستشار تركي آل الشيخ، وعودته إلى المسرح بعد غياب 23 عاماً، قائلاً: “المستشار تركي آل الشيخ، قال لي المسرحية عشرة أيام، أنا أعرف أن المسرحية خمسة أيام مثلًا لكن عشرة إزاي؟ وقال لي اسمع الكلام وهنعرض في المسرح الكبير، وأنا أترعبت وكنت خايف من مواجهة الجمهور وجهاً لوجه، أو أن الجمهور ميجيش أو ييجي أول يوم وميجيش تاني يوم، وبعد العرض قال لي شوفت قولتلك، وطلعنا عملنا جولة السعودية وعرضنا حوالي 30 يوم في السعودية، وطلبت منه أعرض في مصر، وطبعاً رحب جداً وبيطمّن كل شوية أخبار الجمهور إيه”.