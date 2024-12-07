هنا الزاهد ترد على شائعة ارتباطها وتكشف مواصفات رجل أحلامها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حلت الفنانة هنا الزاهد، ضيفة على برنامج “ضيفي” الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش على قناة الشرق، حيث تحدثت خلال الحلقة عن العديد من الموضوعات الشخصية والعملية، كاشفة عن حقيقة وجود قصة حب مع أحمد حاتم، وعلاقتها بتامر حسني وذكرياتها مع الفنان الراحل طلعت زكريا، ومواصفات الرجل المثالي لديها.

قالت هنا عن شائعات وجود قصة حب بينها وأحمد حاتم: “أحمد حاتم صديقي، وفيه كيميا كبيرة بينا ومن أحلى أعمالي كان فيلم قصة حب معاه والناس حبته لأن الطاقة بينا كانت طاغية، ومفيش قصة حب بينا هو مجرد زميلي وصديقي وبحبه على مستوى الشغل”.

وعن مواصفات الرجل المثالي بالنسبة لها، قالت الزاهد: “لازم يبقى دمه خفيف علشان يفهم أنا بقول إيه. أنا ساعات بقعد مع ناس دمهم تقيل مش فاهمين أنا بقول إيه، وأقعد أقول إفيهات أفلام مبيردوش عليا”.

أضافت: “مهما كان فيه مميزات، اللي ميفهمش الإفيهات بتاعتي وهزار الأفلام بحس إنه من عالم تاني، ويبقى دمه خفيف بس مش عمال على بطال”.

تابعت: “يكون لذيذ بس في وقت الجد جد، مش مونولوجست، ويكون طيب معايا وشرس مع كل الناس، طيب بس مش أهبل”.

وعن علاقتها الفنية مع تامر حسني كشفت عن تقديمها دويتو غنائي مع تامر، في أولى تجاربها الغنائية، قائلة: “عملت دويتو مع تامر حسني أغنية جديدة ضمن فيلمنا ريستارت وهتنزل في العيد، في أول تجربة ليا في الغناء بس هتكون أداء أكتر”.

وعن ذكرياتها مع الفنان الراحل طلعت زكريا، قالت هنا الزاهد: “هو اللي رباني من صغري، وكان بيخاف عليا كأني بنته، كان صادق وصريح، وحضر معايا فرحي واتوفى بعدها بشهر”.

تابعت: “أنا عفوية مبفكرش بقول إيه وممكن أقول كلام له معاني كتير ويتفهم غلط، وعلى المستوى الشخصي والعاطفي عملي مشاكل عشان مش بعرف أسيطر على لساني”.

يذكر أن هنا الزاهد، تستعد لطرح فيلم “بضع ساعات في يوما ما”، قريبا، عن رواية المؤلف محمد صادق، والذي يشارك في بطولته كل من أحمد السعدني، مي عمر، أسماء جلال، وغيرهم، والعمل من إخراج عثمان أبو لبن.