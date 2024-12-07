مخرج مصري يكشف كواليس أزمته مع محمد سعد وفيلم “الدشاش”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر المخرج أحمد البنداري، منشورًا جديداً عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك” وضّح من خلاله حقائق جديدة حول تحذيره من التعامل مع الفنان محمد سعد، بسبب فيلم “الدشاش”.

وكتب البنداري، في منشوره عبر فيسبوك: “توضيح للسادة الصحفيين أنا ماقولتش الفيلم فكرتي أو تأليفي.. هو تأليف جوزيف فوزي والبوست موجود ماتعملوش أي edit مفهوش الكلمة دي خالص ولا حتى تلميح لكده أنا سردت اللي حصل والمجهود اللي بذلته والغدر اللي حصل فقط”.

تابع البنداري: “وتوضيح تاني كان المفروض هينتج الفيلم تحالف إنتاجي متكون من: الماسة – هاني رشاد، تريو – محمد نقرو، رن فيلز – كريم الشربيني، الجوريو – هيثم حسن، ديجيتال لاب – عز غنيم”.

واستطرد قائلًا: “والصديق المشترك هو محمد كرم المقيم في دبي وهو صديق شخصي لمحمد سعد وصديق مقرب جدًا مني وكل الناس دي تشهد إني ماشتغلتش على الفيلم أسبوع واحد فقط زي ما المؤلف قال.. يمكن هو يقصد بعد قعدة محمد سعد هما اتفقوا بعد أسبوع إنهم يعملوا الفيلم من غيرنا بدون علمنا لأن بعد اختفاء سعد كنا مرشحين ممثل تاني خالص”.

وأوضح البنداري، قائلًا: “بالمناسبة في الأعراف السينمائية بيتكون ارتباط شبه كاثوليكي بين المخرج والمؤلف مادام المخرج ملتزم بالعمل على الفيلم بصرياً بالتوازي بتسويقه عند المنتجين وده بيثبت الجدية في التعامل.. فلما آخد سيناريو وأشتغل عليه بصريا بالشكل ده وأسوّقه عند المنتجين بيبقى صعب المؤلف يقول “من حقي أسحبه في أي وقت” أو “أصل النجم مش عايزه” دي كده نبقى باعة جائلين مش سينمائيين خالص”.

واختتم البنداري توضيحه قائلاً: “النجم اللي أنا رشحته وكلمته وأنا اللي أخدت معايا المؤلف احتراماً ليه.. المهم بعد المجهود المبذول والمذكور في البوست الأصلي بالتفصيل.. أنا حاولت أستثني المؤلف من الموضوع ده حفاظاً على صداقتنا اللي خانها قبل كده وأنا سامحته.. لكن معرفش ليه هو خد صف الناحية التانية لتاني مرة معايا من غير أي أذى من ناحيتي بالعكس أعتقد إنه ماشفش مني غير كل خير والتزام”.