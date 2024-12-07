إلهام شاهين تشيد بافتتاح مهرجان البحر الأحمر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة إلهام شاهين على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” مجموعة صور من افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة، وجهت من خلالها رسالة الى القائمين على إدارة المهرجان بعد نجاح حفل الافتتاح.

كتبت إلهام قائلة: “افتتاح رائع ومميز جدا بمهرجان البحر الأحمر بجدة.. بوجود نجوم مصر والوطن العربى والنجوم العالميين وعلى رأسهم النجم العالمى الرائع مايكل دوجلاس وزوجته الجميلة كاترين زيتا جونز.. برافو لكل القائمين على المهرجان.. الدورة الرابعة مميزة جدًا جدًا.. أحييكم وأتمنى لكم كل التوفيق”.

يُذكر أن إلهام شاهين بدأت تصوير دورها في مسلسل “سيد الناس”، الذي تخوض به سباق الدراما الرمضاني المقبل بمشاركة الفنان عمرو سعد بأحد الديكورات الأساسية للعمل.

وتلعب إلهام شاهين شخصية عمة عمرو سعد في المسلسل، حيث تدعمه دائمًا في المشاكل التي يتعرض لها خلال أحداث العمل.

مسلسل “سيد الناس” من تأليف خالد صلاح، وإخراج محمد سامي وبطولة عمرو سعد، بشرى، منة فضالي، أحمد رزق، إلهام شاهين، خالد الصاوي، عماد زيادة، طارق النهري، أروى جودة، داليا البحيري.