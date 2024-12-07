شارون ستون وكيفن كوستنر يثيران الجدل بعلاقتهما العاطفيّة 

يبدو أنّ شارون ستون وكيفن كوستنر، وهما من أنجح الممثّلين في التّسعينات، قد نجحا في إحداث ضجة كبيرة قبل ثلاثة عقود، ويذكّروننا حاليًّا أنّ الحبّ لا يعرف عمرًا.

فقد أثار كيفن كوستنر وشارون ستون، حرارة أشاعاتهما الرّومنسيّة من خلال الظهور في نفس الحدث مؤخّرًا

بدا كيفن (تسعة وستّون عامًا) وسيمًا في حلّة بيضاء أنيقة، في حين لفتت نجمة فيلم Basic Instinct البالغة من العمر ثلاثة وستّين عامًا الأنظار خلال عشاء Brunello Cucinelli في Chateau Marmont.

تمّ رصدهما على بعد بضع طاولات فقط، وتحيط بهما مجموعة متلألئة من المشاهير من ضمنها أوبرا وينفري، كريس باين، جون هام وغيرهم.

في حين أنّه لم يكن من الواضح ما إذا كان كوستنر وستون تفاعلا بشكل مباشر، إلّا أنّ الثّنائيّ ظهر في حالة معنويّة عالية، إذ ظهرا بشكل منفصل مع مصمّم الأزياء الإيطالي الشهير.

يأتي هذا في أعقاب تقرير حصريّ لصحيفة “ديلي ميل” يفيد بأن كوستنر وستون كانا يتغازلان في حفل توزيع جوائز المحافظين في السّابع عشر من نوفمبر الفائت.

تشير الإشاعات إلى أنّ الإثنين تبادلا أرقام الهواتف في الحفل وعادا معًا إلى المنزل، ممّا أثار المزيد من التّكهّنات حول تطوّر علاقتهما الرّومنسية.

وقد حضرت كلتا الشّخصيتَين حفل توزيع جوائز المحافظين في هوليوود في السّابع عشر من نوفمبر، ووفقًا لشهود عيان، كان الممثّل الشهير يغازل “ستون” بطريقة مثيرة.

الجدير بالذّكر أنّ شارون دعمت كيفن أثناء تفاوضه على تسوية الطّلاق مع زوجته السّابقة كريستين بومغارتنر، في عام ٢٠٢٣، التي كانت تطلب مئة وستّين ألف دولار إلّا أن القاضي أمر كيفن بدفع مبلغ ٦٣٢٠٩ دولارات لكريستين، أيّ أقلّ من ثلث ما طلبته. في ذلك الوقت، دعمت شارون كيفن بمنشور على حسابها على إنستغرام.

تزوّجت شارون من فيل في عام ١٩٩٨، وتبنيا ابنهما روان في عام ٢٠٠٠. ومع ذلك، تقدمت بطلب الطلاق في عام ٢٠٠٤، وحصلت في النهاية على حضانة روان في عام ٢٠٠٨. وفي ذلك الوقت، ألمحت شارون إلى أنّ زوجها السابق طلب منها مبلغًا كبيرًا من المال لدعم ابنهما، ولكن من غير المعروف المبلغ الذي اتفقا عليه.

تابعوا قناة bisara7a.com على الواتساب لتصلكم اخبار النجوم والمشاهير العرب والعالميين. اضغط هنا

أما كيفن كوستنر فقد تزوّج من سيندي كوستنر بين عامي ١٩٧٨ و ١٩٩٤ وتزوّج مرّة أخرى من كريستين في عام ٢٠٠٤، في علاقة استمرّت حتّى عام ٢٠٢٣ عندما أشارت كريستين إلى خلافات غير قابلة للتّسوية، في الحادي عشر من أبريل ٢٠٢٣، على الرّغم من أنّ العملية انتهت في فبراير من هذا العام، بعد معركة قانونيّة صعبة.