شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تصوير مسلسل ناقص ضلع في منطقة شعبية بحضور غالبية نجوم العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدء المخرج محمد شاكر خضير تصوير اولي مشاهد مسلسلة ناقص ضلع صباح اليوم في احدي المناطق الشعبية بحضور غالبية نجوم العمل المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل ومن انتاج شركة ميديا هب ( سعدي جوهر ).

وتعاقدت الفنانة كندة علوش رسمياً على المشاركة في بطولة مسلسل ناقص ضلع بداية نوفمبر الماضي لتعود للدراما من جديد بعد غياب طويل ويجمعها العمل بالفنانين نيللى كريم وروبى وجيهان الشماشرجى وعلى صبحى، وحاتم صلاح.

وتعود كندة علوش إلى الدراما التليفزيونية بمسلسل ناقص ضلع بعد غياب 3 سنوات، وتحديداً منذ تقديمها مسلسل ستات بيت المعادي، الذي عرض في نهاية 2021 وهو النسخة العربية للمسلسل الأميركي Why Women Kill وشارك في بطولته إنجى المقدم، تارا عماد، ميرهان حسين، أحمد وفيق، صبرى فواز، انتصار، أميرة العايدى وإخراج محمد سلامة.