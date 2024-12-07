فن ومشاهير

طائر يحلق.. أنجلينا جولي تضيف وشما جديدا لمجموعتها الخاصة على ذراعها "صور"

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

شكرا لقرائتكم خبر عن طائر يحلق.. أنجلينا جولي تضيف وشما جديدا لمجموعتها الخاصة على ذراعها "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت : شيماء عبد المنعم

السبت، 07 ديسمبر 2024 10:45 ص

كشفت أنجلينا جولي عن وشمها الجديد، وهو عبارة عن طائر صغير على ذراعها، وشوهد الوشم الجديد للنجمة العالمية الذى يضيف لمسة جديدة إلى مجموعتها الخاصة من الوشم، في حفل توزيع جوائز جوثام السينمائية السنوية الرابعة والثلاثين، في سيبرياني وول ستريت، في مدينة نيويورك.

Angelina Jolie showed off a new, small bird tattoo located on her arm. The new ink was seen on Monday evening at The Gotham 34th Annual Film Awards at Cipriani Wall Street in NYC

وظهرت جولي، بالطائر الأسود وهو يطير بجناحيه إلى الخلف فى رسم لوشم جديد مميز على ذراعها الأيسر، والتى لديها أيضًا رسم مماثل لنفس الطائر على صدرها.

The black bird was seen flying down with its wings back. She has a similar drawing on her chest, only in that one the bird is flying up

ويقع مكان الوشم الجديد الخاص بالنجمة أنجلينا جولي، فوق الإحداثيات التي ولد فيها أطفالها الستة، حيث تشارك مادوكس، 23 عامًا، وباكس، 20 عامًا، وزهرة، 19 عامًا، وشيلوه، 18 عامًا، والتوأم فيفيان ونوكس البالغان من العمر 16 عامًا، مع زوجها السابق براد بيت، الذي عانت برفقته من طلاق سيئ لمدة ثماني سنوات.

This new mark is located above the coordinates from where her six children were born - she shares Maddox, 23, Pax, 20, Zahara, 19, Shiloh, 18, and 16-year-old twins Vivienne and Knox with ex Brad Pitt, whom she has battling through a nasty divorce for eight years

وظهر الوشم الجديد بشكل رائع على ذراعها، حيث ارتدت فستانًا أسود طويل بدون أكمام والذي سمح بظهور الوشم الجديد بطريقة مذهلة إلى جانب مجموعة الوشوم الأخري، فيما أكملت إطلالتها بحذاء بكعب عالي، لتلفت الأنظار بإطلالتها الرائعة أثناء حديثها إلى الصحافة على السجادة الحمراء.

in June, Jolie debuted a small bird tattoo located in the middle of her chest as she made a glamorous appearance at the 77th Annual Tony Awards

وفي يونيو، أظهرت ممثلة ماريا، وشم الطائر في منتصف صدرها أثناء ظهورها الساحر في حفل توزيع جوائز توني السنوي السابع والسبعين، وحينها كشفت النجمة العالمية أنجلينا جولي، عن شعورها بأنها "امرأة أكبر سنًا" الآن، وكيف يؤثر ذلك على أدائها التمثيلي، وذلك خلال حديثها - آنذاك - عن فيلم السيرة الذاتية الجديد Maria، والذي تلعب فيه دور مغنية الأوبرا ماريا كالاس، خلال أيامها الأخيرة في باريس في السبعينيات.

وصرحت جولي لـ موقع IndieWire - حينها - "عمري 49 عامًا، أشعر وكأنني امرأة أكبر سنًا الآن وأتقبل ذلك، عندما كنت أصغر سنًا، كانت هناك مقطوعات موسيقية معينة وأصوات معينة تتوافق مع ما كنت أشعر به: كنت أقع في الحب، أو كنت أشعر بالفضول بشأن هذا، أو أيًا كان ما كنت أمر به".

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements