شكرا لقرائتكم خبر عن طائر يحلق.. أنجلينا جولي تضيف وشما جديدا لمجموعتها الخاصة على ذراعها "صور" والان مع تفاصيل الخبر

كشفت أنجلينا جولي عن وشمها الجديد، وهو عبارة عن طائر صغير على ذراعها، وشوهد الوشم الجديد للنجمة العالمية الذى يضيف لمسة جديدة إلى مجموعتها الخاصة من الوشم، في حفل توزيع جوائز جوثام السينمائية السنوية الرابعة والثلاثين، في سيبرياني وول ستريت، في مدينة نيويورك.

وظهرت جولي، بالطائر الأسود وهو يطير بجناحيه إلى الخلف فى رسم لوشم جديد مميز على ذراعها الأيسر، والتى لديها أيضًا رسم مماثل لنفس الطائر على صدرها.

ويقع مكان الوشم الجديد الخاص بالنجمة أنجلينا جولي، فوق الإحداثيات التي ولد فيها أطفالها الستة، حيث تشارك مادوكس، 23 عامًا، وباكس، 20 عامًا، وزهرة، 19 عامًا، وشيلوه، 18 عامًا، والتوأم فيفيان ونوكس البالغان من العمر 16 عامًا، مع زوجها السابق براد بيت، الذي عانت برفقته من طلاق سيئ لمدة ثماني سنوات.

وظهر الوشم الجديد بشكل رائع على ذراعها، حيث ارتدت فستانًا أسود طويل بدون أكمام والذي سمح بظهور الوشم الجديد بطريقة مذهلة إلى جانب مجموعة الوشوم الأخري، فيما أكملت إطلالتها بحذاء بكعب عالي، لتلفت الأنظار بإطلالتها الرائعة أثناء حديثها إلى الصحافة على السجادة الحمراء.

وفي يونيو، أظهرت ممثلة ماريا، وشم الطائر في منتصف صدرها أثناء ظهورها الساحر في حفل توزيع جوائز توني السنوي السابع والسبعين، وحينها كشفت النجمة العالمية أنجلينا جولي، عن شعورها بأنها "امرأة أكبر سنًا" الآن، وكيف يؤثر ذلك على أدائها التمثيلي، وذلك خلال حديثها - آنذاك - عن فيلم السيرة الذاتية الجديد Maria، والذي تلعب فيه دور مغنية الأوبرا ماريا كالاس، خلال أيامها الأخيرة في باريس في السبعينيات.

وصرحت جولي لـ موقع IndieWire - حينها - "عمري 49 عامًا، أشعر وكأنني امرأة أكبر سنًا الآن وأتقبل ذلك، عندما كنت أصغر سنًا، كانت هناك مقطوعات موسيقية معينة وأصوات معينة تتوافق مع ما كنت أشعر به: كنت أقع في الحب، أو كنت أشعر بالفضول بشأن هذا، أو أيًا كان ما كنت أمر به".