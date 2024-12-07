العثور على نجمة شهيرة جثة في حوض استحمام منزلها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عُثر على الممثلة والمغنية اليابانية ميهو ناكاياما، المعروفة بدورها في الفيلم الرومانسي الشهير “رسالة حب” (1995) وسلسلة من الدراما الناجحة، متوفاة يوم الجمعة في حوض استحمام منزلها في طوكيو.

واكتشف ممثل عن وكالة الفنانة البالغة من العمر 54 عاماً وأحد معارفها، جثتها عندما زارا منزلها بعد تغيّبها عن موعد، حسبما أفادت الشرطة.

وكان من المقرر أن تؤدي ناكاياما في حفل عيد الميلاد في أوساكا في وقت لاحق من اليوم، لكن موقعها الرسمي أعلن عن إلغاء الحفل، مشيراً إلى “مشاكل صحية”. وكانت قد أقامت آخر حفل لها يوم الأحد الماضي في يوكوهاما، بالقرب من طوكيو.

بدأت ناكاياما مسيرتها التمثيلية عام 1985 من خلال الدراما التلفزيونية “Maido Osawagase Shimasu”، واشتهرت بدورها في “الدراما العصرية” التي برزت خلال ثمانينات وتسعينات القرن الماضي وركّزت على الرومانسية والموضة.

عُرفت الممثلة، التي أُطلق عليها لقب “ميبورين”، أيضاً بمسيرتها الغنائية التي انطلقت عام 1985 بأغنية “C”.

وسرعان ما اكتسبت شهرة كأيقونة بفضل العديد من الأغاني الناجحة، منها أغنية “Waku Waku Sasete” عام 1986. وحققت أغنيتها “Sekaiju no Dare Yori Kitto” التي تعاونت فيها مع فرقة الروك Wands، مبيعات تجاوزت 1.8 مليون نسخة عام 1992.

كما حققت أغنيتها الشهيرة “Tada Nakitaku Naruno” (أريد فقط أن أبكي) لعام 1994 مبيعات تجاوزت المليون نسخة.

وحصلت ناكاياما على جائزة الشريط الأزرق لأفضل ممثلة عن دورها في فيلم “رسالة حب”، الذي حظي بشعبية كبيرة في كوريا الجنوبية وأجزاء أخرى من شرق آسيا.

وكان زوجها السابق هيتوناري تسوجي كاتباً وموسيقياً.