أنجلينا جولي: من إدارة الجنازات إلى التحليق في السماء

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: برعت أنجلينا جولي في الأفلام وعلى المسرح، لكن التمثيل لم يكن في الواقع خيارها الأول عند التفكير في مهنة حياتها.

كشفت الحائزة على جوائز “غولدن غلوب” و”أوسكار” و”توني” في حلقة شهدت ظهورها حافية القدمين في برنامج The Tonight Show Starring Jimmy Fallon، أنها قبل أن تتجه إلى التمثيل كانت تدرس لتصبح مديرة جنازات.

وعندما سألها مضيفها جيمي فالون: “لماذا؟ كيف؟”، مازحت جولي بجوابها: “ألا يبدو هذا منطقياً؟” قبل أن تعالج السؤال بجدية أكبر.

وقالت: “توفي جدي وأتذكر أنني فكرت، هذا ليس ما ينبغي أن يكون هذا هو الحال (الحزن). يجب أن يكون هذا احتفالاً بالحياة، وبما أنني لست خائفة من الموت وكنت مرتاحة لذلك، فقد اعتقدت أن هذا سيكون مساراً مهنياً رائعاً بالنسبة لي”.

وأضافت: “يمكنني أن أجعل هذا أفضل. يمكنني أن أفعل شيئاً هنا”، قبل أن تمزح مجدداً: “إنها مهنتي الاحتياطية”.

ثم تحدثت جولي البالغة من العمر 49 عاماً عن شائعات أخرى حول وظائف بديلة لها.

وعندما سُئلت عما إذا كان صحيحاً أنها فكرت في أن تصبح طياراً، ردّت جولي: “نعم، أنا طيار”، علماً أنها حصلت على رخصة الطيران في عام 2004.

وأضافت أن ابنها مادوكس أصبح الآن طياراً أيضاً.

ومع ذلك، نفت جولي بشدة الشائعات التي تفيد بأنها فكرت في القيام بالكوميديا ​​الارتجالية، قائلة: “هذا بالتأكيد لا”.

وأضافت: “يمكنني التعامل مع جنازة. يمكنني التعامل مع ارتفاع 10000 قدم في الهواء، ولكن لا”، قبل أن تشير إلى فالون بقولها: “ما تفعله (تقديم الكوميديا الارتجالية) مرعب”.

وظهرت جولي من دون حذاء في الحلقة بسبب تعرضها لإصابة سابقة، موضحةً: “كسرت إصبع قدمي بالأمس”.

وأضافت: “حاولت العثور على حذاء مريح لكنني قررت ألا أفعل ذلك”.

وطمأن فالون الممثلة الأميركية بأنها بالتأكيد ليست مضطرة لارتداء حذاء في برنامجه، قائلاً لها: “كوني مرتاحة. نحن سعداء فقط لأنك هنا!”.