رسالة مؤثرة من الأمير لويس إلى جدّيه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في أي حدث ملكيّ، يحضر اسم الأمير لويس، الابن الأصغر للأمير ويليام وأميرة ويلز كيت ميدلتون. لكنّ ما تميّز هذه المرّة أنّ اسم الأمير الصغير لم يكن مقروناً بموقف عفويّ أو المشاغبة، إنّما برسالة معبّرة مكتوبة بخطّ يده.

فخلال حضور الأمير ويليام وعائلته أمسية بمناسبة عيد الميلاد مساء أمس، كتب لويس رسالة عاطفية لجدّيه بمناسبة “شجرة اللطف” التي أقيمت خارج كنيسة وستمنستر آبي في لندن.

وانضمّ إلى لويس شقيقه الأمير جورج (11 عاماً) وشقيقته الأميرة شارلوت (9 سنوات) لتعليق رسائلهم التي تعبّر عن الامتنان، لكنّ رسالة لويس جذبت عدسات الكاميرا باتّجاهها، إذ كتب: “شكراً لـ جدّتي وجدّي لأنّهما لعبا معي”.

يبدو أن الرسالة بخطّ اليد كانت موجّهة إلى جدّيه من جهة والدته، مايكل كارول وميدلتون، اللذين حضرا أيضاً هذا التجمّع الاحتفالي. وقد شوهد لويس سابقاً في مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي وهو يلعب الورق معهما، ما يعكس العلاقة الوطيدة التي تجمعهم.

وقد مثّل هذا الاحتفال أول ظهور لكيت وويليام مع أطفالهما الثلاثة منذ حفل “Trooping the Colour” في حزيران (يونيو). وانضمّ إليهم هذه المرة الأميرة بياتريس وزوجها إدواردو مابيلي موتسي، إلى جانب زارا تيندال، وصوفي دوقة إدنبرة، وليدي غابرييلا وندسور.

وكتبت ميدلتون في رسالة وجّهتها إلى الضيوف: “”عيد الميلاد هو أحد أوقاتي المفضلة في السنة، إنّه وقت للاحتفال والفرح، ولكنّه أيضاً يمنحنا فرصة للتوقّف والتأمّل في الأمور الأعمق التي تربطنا جميعاً.”

وأضافت كيت: “عندما نتوقف ونبتعد عن ضغوط الحياة اليومية، نجد المساحة لنعيش حياتنا بقلوب مفتوحة، مليئة بالحبّ واللطف والتسامح”، مضيفة: “الحبّ هو النور الذي يمكنه أن يضيء حتى في أحلك أوقاتنا”.