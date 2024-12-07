أرملة محمد رحيم تنشر تحقيقات الشرطة وتهدّد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أصدرت أنوسة كوتة أرملة الملحّن المصري الراحل محمد رحيم بياناً أكّدت فيه “عدم وجود شبهة جنائية” حول وفاته، مهدّدةً من روّج هذه الادّعاءات في سبيل إثارة الجدل.

ونشرت مدربة الأسود كوتة البيان مرفقاً بتقرير الشرطة في قسم الأهرام التابع لمديرية أمن الجيزة، قائلةً: “رداً على المزاعم والافتراءات التي صاحبت وفاة الفنان محمد رحيم، والتي رددها بعض الأشخاص الساعيين وراء “الترند” غير مبالين بحرمة الموت وإكرام الميت، وما قد يصيب ورثته من أضرار نفسية جسيمة، تظلّ عالقة في أذهانهم طوال حياتهم خاصة بعد تحويل الأمر إلى الطبّ الشرعي، والذي نتج عنه التأخير في تكريم المتوفّي إلى رحمة مولاه إلى مثواه الأخيرة”.

وأضاف البيان: “ونظراً إلى ذلك فإنّ الورثة يوضحون الآتي، أوّلاً أنّ الوفاة طبيعية ولا يوجد أيّ شبهة جنائية وذلك طبقاً لما جاء في تقرير الطبّ الشرعي وتحرّيات المباحث، ثانياً أنّ الورثة سوف يتّخذون الإجراءات القانونية ضدّ الأشخاص الذي رجوا هذا الادّعاء نظراً لما أصابهم من أضرار نفسية جسيمة، وسيتمّ اتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه هؤلاء الأشخاص، أو أيّ شخص يقوم بانتهاك حرمة موت مورثهم المغفور له بإذن الله، داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمّد الفقيد الرحمة والمغفرة”.

وكان طاهر رحيم شقيق الفنان الراحل لمّح إلى وفاة غير طبيعية، قبل أن يعلن عن إقامة عزاء ثانٍ لأخيه، قائلاً: “إحنا روحنا اتخضينا من المنظر، بطنه كانت منفوخة زيادة عن اللزوم لدرجة أنّ الدكتور اللي جت قالت هو تخين كده ولا إيه، وجسمه مخشّب وكأنّه في حالة صدمة، والدم متجلّط في جسمه، والرائحة بدأت تطلع مش حلوة خالص وكأنه ميت من فترة”.

وتوفي محمد رحيم عن عمر ناهز الـ45 عاماً، في 24 تشرين الثاني (نوفمبر الماضي).