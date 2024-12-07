نجمة أوبنهايمر تكشف هويتها كمتحولة جنسياً: نيك دومانت

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت نجمة فيلم “أوبنهايمر” إيما دومانت عن هويتها كمتحولة جنسياً أو “Trans Masculine” غير ثنائي، واختارت اسمًا جديدًا يُستخدم بين الأصدقاء والعائلة فقط.

وتستخدم الممثلة البالغة من العمر 30 عامًا، التي جسدت شخصية “جاكي”، زوجة شقيق سيليان مورفي في الفيلم الفائز بجائزة الأوسكار، الآن الضمائر “هم(they/them) . وأظهرت هذا التغيير عبر قصتها القصيرة على إنستغرام، حيث شاركت اسمها الجديد “نيك دومانت”.

وأوضح متحدث عن إيما لموقع TMZ أن التغيير في الاسم سيقتصر على العائلة والأصدقاء فقط، حيث ستظل الممثلة تستخدم اسمها الفني إيما في أعمالها وحسابها على إنستغرام.