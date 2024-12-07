شكرا لقرائتكم خبر عن غضب عمار الشريعى من سعاد حسنى بسبب "هو وهى" فعاقبها بفاطمة عيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل ذكرى رحيل الموسيقار عمار الشريعى، اليوم السبت، أو كما يطلق عليه "الغواص في بحر النغم"، والذى اقترن اسمه بكبار المطربين الذين تغنوا بأعماله الغنائية المميزة، ورغم أنه كفيف البصر إلا أنه أحد عمالقة التلحين في مصر والوطن العربي وساهم في نجاح نجوم الغناء خاصة في تترات المسلسلات، فقد تعاون مع على الحجار ومحمد منير ومحمد الحلو وهشام عباس وغيرهم من النجوم.

كان عمار الشريعى يتمتع بسيرة طيبة ومحبوبا فى الوسط الفنى بشكل كبير، إلا أنه كان هناك خلاف بينه وبين السندريلا سعاد حسني بسبب مسلسل "هو وهي"، حيث تشارك في تلحين أغاني المسلسل مع كمال الطويل، وكان تترى البداية والنهاية من ألحان كمال الطويل، فيما تولى عمار الشريعي تلحين الأغاني الداخلية وكانت عددها كبير نسبة لأن المسلسل استعراضى غنائى.

ونشب الخلاف بين سعاد حسني وعمار الشريعى، بعد ظهورها في الكثير من اللقاءات التليفزيونية وتحدث عن إعجابها بألحان كمال الطويل وشكرته كثيراً فيما تجاهلت ذكر عمار الشريعى وهو الأمر الذى أغضبه بشدة وقرر أن يستخدم صلاحياته ويعاقب السندريلا، حيث يحق له استخدام أي أغنية من ألحانه فأعطى الفنانة فاطمنة عيد أغنية "الشيكولاتة" وأخبرها بأنه يريدها أن تغنيها فوافقت.

يذكر أن الموسيقار عمار الشريعى له أكثر من 80 مسلسلا تليفزيونيا خلدت موسيقاه فى ذاكرة الجمهور العربى، ومنها رأفت الهجان، وزيزينيا، وأبو العلا البشرى، وأرابيسك، والشهد والدموع، ودموع فى عيون وقحة، وعصفور النار، والراية البيضا، وأوبرا عايدة، وغيرها من الأعمال الفنية التى تركت أثرا فى وجدان المهتمين بالموسيقى فى العالم العربى، وله 20 مسلسلا إذاعيا، وقدم للمسرح 8 أعمال منها "إنها حقا عائلة محترمة"، و"لولى"، و"علشان خاطر عيونك يمامة بيضا".