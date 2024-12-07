خاص - زياد نجار يروي كواليس إعادة إحياء "عريسين مدري من وين" وهذا ما كشفته ميراي بانوسيان وزلفا شلحت

ميرنا وليد - بيروت - بعد مرور 40 عاماً على عرضها للمرة الأولى قدم مسرح مونو نسخة مصورة ومسجلة من مسرحية "عريسين مدري من وين"، للكاتب مروان نجار بمبادرة من إبنه الممثل والمخرج زياد نجار، بهدف إعادة إحياء الحياة الثقافية والمسرحية في ظل ظروف الحـ رب الصعبة التي مر بها لبنان.

وجاءت فكرة عرض النسخة المصورة من المسرحية لليلة واحدة، نتاج إجتماعات مع الممثلين والمخرجين دعت إليها مديرة مسرح مونو جوزيان بولس بغية تبادل الأفكار الممكن تنفيذها في وضع لبنان مؤخراً.

"عريسين مدري من وين"

عرضت المسرحية للمرة الأولى عام 1986 مع الممثلين طوني مهنا وجورج دياب وبيار شمعون وروزي الخولي وجوزف سعيد وموسى خاشو وجوزف بو دامس والإخراج لجلال خوري، ولاقت نجاحاً كبيراً في ذلك الحين.

عام 2000 تم إعادة إحياء المسرحية بتوقيع المخرجة رنا نجار ابنة الكاتب مروان نجار، وتضمنت الممثلين طلال الجردي ورياض شيرازي وجوزيف سعيد وجوزيف بودامس ومنى أبو زيد ونيكول معتوق وشربل عون وطلال الشامي وزينة فرج الله وأوكتافيا الخوري.

وهذه المرة عرضت في نسخة مصورة ومسجلة على خشبة مسرح مونو.

تدور قصة المسرحية حول شابين يقعان في حبّ صبيتين هما ابنتي صاحب القصر الذي يعملان فيه، وبعد أن أبعدهما والد الصبيتين قررا أن يتحولا إلى عاملين أجنبيين وتسببت لغتهما غير المفهومة بمواقف طريفة ومحرجة.

زياد نجار

موقع "الفن" إلتقى الممثل والمخرج زياد نجار الذي كشف أنه مع نشوب الحـ رب وإنصراف الممثلين الى منازلهم، لا سيما أنه من المعروف أن الفن يتأثر بالدرجة الأولى بالظروف الأمنية وآخر من ينهض من جديد، إنطلقت فكرة عرض المسرحية للتأكيد على عدم الإستسلام.

وعن التفاصيل قال نجار:"حين بادرت مديرة مسرح مونو جوزيان بولس الى الدعوة لإجتماعات تضم الممثلين والمخرجين لطرح أفكار تتلاءم مع واقع الحـ رب إقترحتُ إعادة عرض مسرحية "عريسين مدري من وين" بطريقة الفيديو لتكريم ذكرى والدي الكاتب مروان نجار من جهة وذكرى الممثل الراحل بيار شمعون وكانت الدعوة للحضور مجانية."

وأضاف نجار أن حضور الناس في المسرح كان الهدف لا سيما أن موقع المسرح لم يكن معرضاً للخطر، وتابع أن الأعمال المسرحية إستمرت خلال الحـ رب اللبنانية منها للفنان زياد الرحباني وللكاتب مروان نجار.

وأكد أن التجربة نجحت ومن المحتمل إعادتها من خلال عرض مسرحيات أخرى أو إقامة عرض آخر لنفس المسرحية أو أعمال أخرى من الأرشيف لأن الوضع لا يسمح بإطلاق إنتاجات جديدة والمهم الإستمرارية قدر المستطاع.

يذكر أن غدي إبن زياد نجار كان في مسرح مونو مع والده لمشاهدة مسرحية جده مروان نجار.

ميراي بانوسيان

الممثلة ميراي بانوسيان كانت من بين الحضور وكشفت لموقع "الفن" أنه في الوقت الحالي لا وجود للمسرح ووجودها في مسرح مونو يعني لها الكثير لأنها نشأت على أعمال الكاتب مروان نجار ومسرحية "عريسين مدري من وين" تعيدها الى أيام كان المسرح نظيفاً وموجهاً وبعيداً عن الإبتذال مع تمنياتها بإنتاج أعمال من هذا النوع على ان تكون أعمال حية لأن نكهتها مختلفة.

وتمنت بانوسيان الرحمة للكاتب مروان نجار الذي يملك في رصيده أعمالاً جميلة وتمنت أن تعود تلك الأيام.

وعن أعمالها المقبلة كشفت أنها تكتب مسرحية سوف تُعرض في كندا وتحضّر مسرحية مع جوزيان بولس سوف تعرض في شباط/فبراير المقبل.

وختمت أن المسرح لا يجب أن يتوقف ويجب المقـ اومة بالكلمة والفن.

زلفا شلحت

الممثلة زلفا شلحت التي تواجد أيضاً بين الحضور وجهت كلمة شكر للذين رحلوا وتركوا هذا الإرث الذي يجمع الناس مع الضحكة.

وأضافت أن الكاستنغ رائع وإخراج الأستاذ جلال خوري غني عن التعريف.

وكشفت أن الممثل جورج دياب كان جالساً خلفها حين كانت تشاهد العمل في مونو وتمتعت بصوت ضحكته طيلة عرض المسرحية.

وأضافت أن الفن له مكانة هامة في الظروف الحالية ومن الضروري إستعادة الضحك لرفع المعنويات والإبتعاد عن كل ما ليس بالإمكان التحكم به والتأكد ان كل شخص يملك القدرة على الضحك.