بعد النجاح الكبير.. مسرحية “خيال صحرا” تعود في فترة الأعياد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعدما نفضت عنها غبار الحرب والدمار، بدأت الحياة الثقافية والفنية في لبنان تستعيد عافيتها وتضرب مواعيد جديدة مع الجمهور الذي يتوق لفسحةٍ من الفرح والأمل لا سيّما مع اقتراب زمن الأعياد.

في هذا الإطار أعلن صنّاع مسرحية “خيال صحرا” عن عودتها إلى خشبة مسرح “كازينو لبنان” بعروض جديدة تستمرّ لشهرٍ واحد فقط في الفترة الممتدة من 18 كانون الأوّل 2024 ولغاية 19 كانون الثاني 2025.

المسرحية التي جذبت أكثر من 26 ألف شخص في شهر آب الماضي، استطاعت أن تخلق حالةً جماهيريةً استثنائيةً مع عروض مكتملة العدد ومشاهد ازدحامٍ وحماسةٍ ملأت صفحات الصحافة ومنصّات السوشال ميديا.

ومع اقتراب زمن الأعياد، ها هي أبواب مسرح “كازينو لبنان” تستعدّ لتستقبل من جديد جمهور مسرحية “خيال صحرا”، لتعيد الى الواجهة والأذهان مشاهد الإقبال الجماهيري الكبير على عروض المسرحية التي تعكس في مضمونها المشهد الثقافي والوجودي في البلد وتقدّم لمشاهديها جرعةً عاليةً من الكوميديا المسرحية المحمّلة بالهواجس الوطنية والرسائل الإنسانية.

وقد بدأت الليالي المخصّصة لعروض المسرحية على خشبة مسرح “كازينو لبنان” تسجّل نسبة توافد عالية لشراء البطاقات، وذلك بعد أيّام قليلة من فتح باب الحجوزات عبر كافة فروع Virgin Ticketing.