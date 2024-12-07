شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاده.. كرم مطاوع عاشق المسرح والموهوب ذو البصمة غير التقليدية والان مع تفاصيل الخبر

صاحب موهبة استثنائية يمتلك قدرات فريدة، تعرفه من صوته فكان له صوت إذاعى لا تخطئه الآذان أبداً، هو الفنان المبدع الراحل كرم مطاوع، والذى تحل اليوم السبت الموافق 7 ديسمبر ذكرى ميلاده.

يُعد كرم مطاوع من أبرز الشخصيات فى تاريخ المسرح المصرى، فهو رائد من رواد التجريب فى المسرح، لعل ذلك لأنه شخصية متمردة على العادي بطبعه، مما جعله يتمرد كذلك في على المسرح، ويبتكر طرق جديدة؛ فبعد أن أنهى دراسته بالمعهد العالي للفنون المسرحية، استكمل دراسة المسرح في روما، وبدأ في زيارة مسارح حول العالم ليكتسب منها خبرات ومهارات، ليعود لمصر بعد رحلة طويلة ويقدم واحدة من أعظم مسرحياته والتي تعد كذلك علامة من علامات المسرح في مصر، وهى مسرحية "الفرافير".

وبعدها قدم العديد من العروض المسرحية الناجحة سواءً في التمثيل أو الإخراج أو الاثنين معاً، كما قام بتدريس المسرح للكثير من الأجيال الذي أصبحوا بعد ذلك نجوم في سماء المسرح والفن.

لم يقتصر نجاح مطاوع في المسرح فقط لكنه قدم أعمالاً سواء في السينما أو التلفزيون، لعل من أبرز أعماله السينمائية كانت فيلم سيد درويش، والذي قدم فيه شخصية درويش بعبقرية متناهية وشاركه البطولة النجمة الراحلة هند رستم، ولكن برغم نجاحه في بعض التجارب السينمائية إلا أن عشقه للمسرح طغى عليه وقرر أن يبتعد عن السينما لمدة عشرون عاماً تقريبا ليتفرغ للمسرح، سواء في الاخراج أو التمثيل أو التدريس، كما أنه تولى منصب رئيس البيت الفني للمسرح.

كرم مطاوع كان فنانًا متعدد المواهب، وترك بصمته في جميع المجالات التي عمل فيها، من المسرح إلى السينما والتلفزيون، أعماله ما زالت تدرس، وفنه لا يزال مصدر إلهام للممثلين الشباب، مما يجعله أحد عمالقة الفن الذين لن يُنسوا في تاريخ الثقافة المصرية والعربية.