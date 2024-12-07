شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ثروت: لو عملوا جزء ثالث من الحريفة أتمنى أشارك فيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان محمد ثروت، خلال حضوره العرض الخاص لفيلم الحريفة 2: "أنا سعيد جدًا بكل صناع العمل وأتمنى لهم النجاح الباهر، كما حدث فى الجزء الأول، وإذا كان هناك جزء ثالث من الفيلم، فأنا بالتأكيد أرغب فى المشاركة فيه، لأن فريق العمل رائع والقصة جميلة".

وأضاف: "الفيلم نجح فى جذب شريحة واسعة من الجمهور، وليس فقط جمهور كرة القدم، ربما يعود ذلك إلى تعدد الخطوط الدرامية فيه، ويمكننا القول إنه يحمل طابعًا اجتماعيًا أكبر".

فيلم "الحريفة 2" تحت اسم "الريمونتادا" من بطولة نور النبوي، كزبرة، أحمد غزي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، ومن تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد، ويدور الجزء الثاني حول الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، يتفقوا على استكمال الحلم سويًا.

ويدور الفيلم حول الحريفة ودخولهم للجامعة لأول مرة وانبهارهم بما في داخلها وعودتهم للعب كرة القدم، مع وجود "حريفة جدد" داخل الفريق سواء من العنصر النسائي أو الرجالي.

"الحريفة" حقق نجاحًا كبيرًا على صعيد الإيرادات وحققت نجاحًا كبيرًا على المستوى النقدي، وتدور أحداث الجزء الأول من الفيلم في إطار تشويقي اجتماعي حول شخصية "ماجد"، وهو شاب يعشق كرة القدم، ويتعرض والده لأزمات في حياته فيقرر نقله لمدرسة حكومية أخرى، ليتلقى خلالها بعوالم جديدة عليه، وتبدأ رحلته في الانضمام لفريق كرة القدم بأحد مراكز الشباب، ويكون صداقات جديدة ويحقق نجاحات في لعبته المفضلة.