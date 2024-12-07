شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رأى محمود حميدة فى المسلسلات المقتبسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن، اليوم، مع عيد ميلاد الفنان محمود حميدة الذى يعد من أهم فناني جيله ممن قدموا مختلف الألوان الدرامية، ولا يزال حتي الآن حاضراً بقوة ويترك بصمة مع كل عمل يقدمه.

محمود حميدة وخلال وقت سابق أبدى رأيه في تقديم مسلسلات مقتبسة من أعمال عالمية، مؤكداً رفضه لها، وأشار في تصريحات سابقة "أرفض تقديم الأعمال المقتبسة، لأنني أرى أنه تم تقديمها من قبل، وما الذى سأضيفه لها".

وتابع حميدة خلال التصريحات "لكن وجهة نظري اختلفت بعد تقديم مسلسل موعد مع الماضي ومن الممكن أن أشارك في أعمال أخرى مقتبسة".

يأتي ذلك بالتزامن مع طرح مسلسل موعد مع الماضي، الذي يشارك فيه محمود حميدة، ويضم مجموعة من النجوم، بينهم آسر ياسين (يحيى)، محمود حميدة (ياسين)، شريف سلامة (علي)، شيرين رضا (سوسن)، ركين سعد (ليلى)، محمد ثروت (فتلة)، محمد علاء (خالد)، تامر نبيل (شريف) وهدى المفتي (نادية) إلى جانب النجمة صبا مبارك (منى).