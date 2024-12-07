أحمد غزى: كواليس الحريفة كانت متعبة جدا واحتاجت مجهودا كبيرا

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان الشاب أحمد غزي، خلال العرض الخاص لفيلم الحريفة 2 والذي يشارك فيه: تحمست وخفت في الوقت نفسه، وشعرت أنني على وشك خوض تحدٍ جديد، وأعتقد أننا في الجزء الثاني قدمنا شيئًا أفضل من الجزء الأول.

وتابع : كانت كواليس الفيلم مرهقة للغاية، لأن العمل يتطلب طاقة كبيرة جدًا، الجهد الذي يبذله الجميع في المشروع من أجل أن يرى الفيلم النور كان ضخماً للغاية.

وأوضح: من خلال تجربتي في العمل بالخارج، أدركت أن لدينا العديد من المواهب الكبيرة، والفرق الوحيد هو أنهم يعطون لكل عمل وقتًا طويلاً في التحضير، وإذا لم أكن قد احترفت التمثيل، أعتقد أنني كنت سأصبح صيادًا، لأنني أعشق الصيد منذ طفولتي.

فيلم "الحريفة 2" تحت اسم "الريمونتادا" من بطولة نور النبوي، كزبرة، أحمد غزي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، ومن تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد، ويدور الجزء الثاني حول الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، يتفقوا على استكمال الحلم سويًا.

ويدور الفيلم حول الحريفة ودخولهم للجامعة لأول مرة وانبهارهم بما في داخلها وعودتهم للعب كرة القدم، مع وجود "حريفة جدد" داخل الفريق سواء من العنصر النسائي أو الرجالي.

"الحريفة" حقق نجاحًا كبيرًا على صعيد الإيرادات وحققت نجاحًا كبيرًا على المستوى النقدي، وتدور أحداث الجزء الأول من الفيلم في إطار تشويقي اجتماعي حول شخصية "ماجد"، وهو شاب يعشق كرة القدم، ويتعرض والده لأزمات في حياته فيقرر نقله لمدرسة حكومية أخرى، ليتلقى خلالها بعوالم جديدة عليه، وتبدأ رحلته في الانضمام لفريق كرة القدم بأحد مراكز الشباب، ويكون صداقات جديدة ويحقق نجاحات في لعبته المفضلة.