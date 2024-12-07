ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة اليمنية بلقيس، متابعيها عبر حسابها الرسمي على إحدى مواقع التواصل الإجتماعي، صورة جديدة لها خطفت فيها الأنظار.

وتألقت بلقيس في الصورة بإطلالة لافتة، إذ ارتدت فستان أبيض بتصميم لافت حمل توقيع المصمم اللبناني العالمي جورج حبيقة، خطفت فيه الأنظار.

وجاء فستان بلقيس بقصة ضيقة تعانق الجسد، وبأكمام طويلة، ومكشوف الصدر والضهر، وبتصميم شق طويل من الخلف، كما جاء مزينا بتطريزات من الترتر والخرز اللامع أضفى أناقة على التصميم.

ومن الناحية الجمالية، اختارت بلقيس أن تترك شعرها منسدلا بطريقة ناعمة، وطبقت مكياجا لافت يرتكز على الألوان البرونزية الناعمة، أبرزت ملامحها. كما تزينت بلقيس ببعض الاكسسوارات الملائمة لإطلالتها.

كانت هذه تفاصيل خبر بلقيس تخطف الأنظار بجمالها بفستان أبيض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.