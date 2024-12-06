بالصور : العرض الأول للبحث عن منفذ لخروج السيد رامبو بالبحر الأحمر 

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 6 ديسمبر 2024 10:28 مساءً - إشادة قوية حصل عليها فريق عمل فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" بعد العرض الأول العربي له في مهرجان البحر الأحمر السينمائي مساء اليوم بالمركز الثقافي بجدة، وذلك بعد أن رفع العرض شعار كامل العدد قبل إقامته بـ 48 ساعة كاملة.

ومن بين من شاركوا في الإشادة عدد من النقاد والسينمائيين والإعلاميين من مختلف أنحاء الوطن العربي بالإضافة إلى عدد من الفنانين الذين حضروا العرض الأول للفيلم بالبحر الأحمر ومنهم المنتج الفني إيهاب أيوب، واحمد داود وعلا رشدي، واحمد خالد صالح وهنادي مهني وطه دسوقي واحمد داش ومحمود حجازي.

بينما حضر من فريق عمل الفيلم كل من المخرج خالد منصور والابطال عصام عمر وركين سعد و احمد بهاء، والسيناريست محمد الحسيني، والمنتجة رشا حسني والمنتج محمد حفظي بالإضافة إلي مدير التصوير احمد طارق بيومي وProduction Designer مارك وجيه، ومصمم شريط الصوت محمد صلاح، والمؤلف الموسيقي احمد مصطفي زكي، ومهندسة الديكور نيفين ناجي، واحمد الجندي وهند الخولي سكريبت الإضاءة ونادين مساعدة المخرج. المخرج خالد منصور: الفيلم يتكلم عن جيراني وأكد المخرج خالد منصور بعد عرض الفيلم انه توصل إلي فكرة الفيلم لأنه يعيش في حي إمبابة بالقاهرة، وكان مهم بالنسبة له في أول أفلامه أن يتكلم عن الناس الذين يعيشون من حوله والجيران ووالده وعائلته، وهو ما كان يحتاج أن يتحدث عنه قائلا "كان من المهم لي أن احكي عنهم بصدق، ولقد مررنا بخطوات كثيرة انا ورشا حسني ومحمد الحسيني وعملنا على تطوير الفيلم خلال 9 سنين وإيجاد سبل لتطوير الاسكريبت ، إلي أن حصلنا على أول جائزة تطوير وكانت قيمتها 9000 دولار، واتفقنا ان يتم إنفاقها بالكامل على تطوير السيناريو وقمنا بتطويره مع سيناريست محترفة حتي نصل إلي نسخة متماسكة إلي أن وصلنا إلي النسخة الـ 13 وهي التي تم تنفيذها.



كما تحدث كل من فريق العمل ركين سعد واحمد بهاء وعصام عمر عن علاقته بهذا الفيلم. أحداث فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" وتدور أحداث "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" حول "(حسن) الشاب الثلاثيني الذي يعيد اكتشاف نفسه مرة أخرى، ويضطر لمواجهة مخاوف ماضيه خلال رحلته لإنقاذ كلبه وصديقه الوحيد (رامبو) من مصير مجهول بعدما تورط في حادث خطير دون ذنب، ليصبح بين ليلة وضحاها مُطاردًا من قبل كارم، جار حسن، وجميع أهالي الحي، ويكشف العديد من تفاصيل حياة حسن وعلاقته بمن حوله".

الفيلم هو الروائي الطويل الأول للمخرج خالد منصور بعد إخراجه عددًا من الأفلام القصيرة التي شاركت بعدد من المهرجانات الإقليمية والمحلية، وشارك منصور في التأليف الكاتب والسيناريست محمد الحسيني، ويتشارك البطولة الممثل عصام عمر في أولى تجاربه السينمائية، ركين سعد، سماء إبراهيم، وأحمد بهاء أحد مؤسسي فرقة شارموفرز الغنائية في تجربته التمثيلية الأولى في عالم السينما، بالإضافة لعدد من الوجوه الشابة وضيوف الشرف.

لقراءة المزيد: ركين سعد: البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو مشروع سينمائي مهم وفخورة بأنني جزء منه



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