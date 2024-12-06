تفاصيل عرض الجزء الثاني من الفيلم الاستعراضي "سكر" بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

عرض الجزء الثاني من "سُكر" بحضور فريق عمل الفيلم

ومن المُقرر أن يُعرض الجزء الثاني من فيلم "سُكر" وإقامة فعالية السجادة الحمراء لعرضه غدًا السبت 7 ديسمبر بحضور أبطال وصُناع الفيلم وعدد كبير من النجوم، وعدد من الصحفيين والإعلاميين ضمن فعاليات ثالث أيام الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي والذي تستمر فعالياته حتى 14 ديسمبر الجاري.

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 6 ديسمبر 2024 10:28 مساءً - تم الإعلان عن عرض الجزء الثاني من فيلمضمن فعاليات الدورة الرابعة من، ويأتي الجزء الجديد من الفيلم تحت عنوان "سُكر – سبعبع وحبوب الخرزيز".ويأتي الجزء الجديد من الفيلم بأبطال الجزء الأول والذي تم عرضه العام الماضي ويعد أول فيلم سينمائي غنائي موجه لأفراد العائلة، والفيلم رؤية وكلمات النص الغنائي لـ هبة مشاري حمادة، إخراج تامر مهدي، ويُشارك ببطولة سلسلة أفلام "سُكر" كل من حلا الترك، معتز هشام، بافلي ريمون، ياسمين العبد، ديمه أحمد، محمد حربي، هاجر محمد، الفنانة القديرة ماجدة زكي، نجم الكوميديا محمد ثروت وكل من ماريا جمعة، عبدالله خالد، عمر خالد؛ ويشارك في البطولة النجوم: ريهام الشنواني، وعدد كبير من الفنانين.إقرأ أيضًا:يُذكر أن أحداث سلسلة أفلام "سُكر" مستوحاه من رواية "Daddy Longs Legs" العالمية الشهيرة بـ "صاحب الظل الطويل"، والتي تدور أحداثها حول يوميات مجموعة من الأطفال واليافعين الذين يعيشون في دار للأيتام ويتعاونون معاً لمواجهة ظروفهم الحياتية الصعبة تحت إدارة قاسية للدار، وبنفس الوقت يرسمون فيه أحلاماً وردية لمستقبل مشرق ينتظرهم.

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