كيت ميدلتون تستضيف حفل الكريسماس السنوي بدعمٍ من زوجها وأبنائهما

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 6 ديسمبر 2024 10:28 مساءً - على الرغم من أن عام 2024 بدأ بصعوبات واجهتها العائلة المالكة البريطانية خاصةً الملك تشارلز وكيت ميدلتون، إلا أن نهايته تبدو مختلفة عن بدايته. كانت بدايته محملة بالأوجاع والمتاعب الصحية، حيث أُعلن عن إجراء كيت ميدلتون جراحة في البطن، ثم الإعلان عن إصابة الملك تشارلز بالسرطان، لتأتي الضربة القوية بإعلان كيت ميدلتون عن إصابتها هي الأخرى بالسرطان. لكن مرت الأيام بحلوها ومرها ليقترب عام 2024 من نهايته بتقليد كيت ميدلتون السنوي الذي حرصت على الترتيب له ككل عام وحضوره بنفسها.

كيت ميدلتون تتقدم العائلة المالكة في حفل الكريسماس السنوي

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بدأت كيت ميدلتون موسم الكريسماس بحفلها الأكثر أهمية وهي تشع إشراقاً وبهجة وحيوية، من خلال ارتدائها معطفاً أحمر طويلاً من تصميم سارة بيرتون لألكسندر ماكوين (مصمم فستان زفافها)، حيث استضافت أميرة ويلز الحفل السنوي الرابع "معاً في الكريسماس"، Together at Christmas، في كنيسة وستمنستر آبي في لندن، والذي يحمل أهمية أكبر هذا العام، بعد فترة خضعت فيها كيت للعلاج الكيميائي بعد تشخيص إصابتها بالسرطان وجراحة كبرى في البطن.

عندما وصلت، ظهرت كيت بمفردها في وقتٍ مبكرٍ لتحية المتطوعين قبل الانضمام إلى أفراد العائلة المالكة، وعائلتها، الذين يصلون عادةً قبل بدء الاحتفال. وبعد وصول أميرة ويلز، وصل الأمير ويليام مصطحباً معه الأمير جورج، الأميرة تشارلوت، والأمير لويس لدعم والدتهم.

جديراً بالذكر أن كيت ميدلتون 42 عاماً، ترأست أول حفل الكريسماس عام 2021، كوسيلة لشكر أولئك في جميع أنحاء المملكة المتحدة الذين ردوا الجميل لمجتمعاتهم خلال جائحة COVID. وأصبح الحفل تقليداً سنوياً منذ ذلك الحين، وعنصراً أساسياً في تقويم العائلة المالكة.

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عائلة ويلز في دائرة الضوء من جديد

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يمثل ظهور الأمير ويليام وكيت ميدلتون مع أبنائهما الثلاثة في احتفال الكريسماس، المرة الثانية التي يظهرون معاً منذ حفل يوم ميلاد الملك الرسمي Trooping the Colour، في يونيو الماضي. وعلى الرغم من خروج أميرة ويلز في عدد ضيئل من الواجبات الملكية مثل الاحتفال بمهرجان ويوم الذكرى، استقبال أمير قطر وزوجته، إلا أن أطفالها لم يرافقوها.

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