"خيال صحرا" بطولة جورج خباز وعادل كرم تعود بعروض جديدة في فترة الأعياد

ميرنا وليد - بيروت - أعلن صنّاع مسرحية "خيال صحرا" عن عودتها إلى خشبة مسرح "كازينو لبنان" خلال فترة الأعياد، بعروض جديدة تنطلق في 18 كانون الأول 2024 وتستمر حتى 19 كانون الثاني 2025.



المسرحية التي جذبت أكثر من 26 ألف مشاهد في آب الماضي، تعود لتقديم مزيج من الكوميديا والرسائل الإنسانية التي تعكس الواقع الثقافي والوطني في لبنان.

إبداع جورج خباز كتابةً وإخراجًا، مع مشاركة الممثل اللبناني عادل كرم وإنتاج طارق كرم، وقد بدأت الليالي المخصّصة لعروض المسرحية على خشبة مسرح "كازينو لبنان" تسجّل نسبة توافد عالية لشراء البطاقات، وذلك بعد أيّام قليلة من فتح باب الحجوزات عبر كافة فروع Virgin Ticketing.