سمر ششة لسيدتي من مهرجان البحر الأحمر السينمائي : جدة ترد الروح

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 6 ديسمبر 2024 08:59 مساءً - التقت كاميرا الخليج 365 بالفنانة السعودية سمر ششة، وذلك على هامش فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الرابعة المقامة الآن في مدينة جدة التاريخية، والذي انطلقت فعالياته مساء أمس الخميس الموافق 5 ديسمبر، على أن تستمر هذه الفعاليات إلى يوم 14 من الشهر نفسه.
فريق الفيديو
إعداد الفيديو: معتز الشافعي
تصوير الفيديو: يوسف بوهوش
إعداد: مي علي
كما أشادت بمدينة جدة التاريخية، وإقامة فعاليات المهرجان بها، قائلة : "الحقيقة جدة ترد الروح، وعلى الرغم من انشغالي الكبير ولم أقرر حتى آخر لحظة حضوري المهرجان من عدمه، ولكن عند علمي بإقامته في جدة، أصريت على الحضور من أجل جدة والمهرجان، ومن جدة البيت الجديد للسينما".
وتأتي الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024، تحت شعار للسينما بيت جديد؛ ما يعكس رسالته بوصفه منصةً عالميةً تحتضن الفنانين من مختلف أنحاء العالم، مقدمة لهم بيتاً جديداً ودائماً في جدة، تمكنهم من مشاركة أفلامهم وأفكارهم مع جمهورهم من خلال هذا البيت.
ويعرض مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة، 120 فيلماً متنوعاً من 81 دولة، منها 63 فيلماً طويلاً، 54 فيلماً قصيراً، 20 عرض سجادة حمراء و48 عرض عالمي أول، وتشمل العروض هذا العام 66 فيلماً عربياً و34 فيلماً سعودياً، فيما يتنافس 36 صانع أفلام.
شاهدوا أيضًا أجمل إطلالات النجمات في مهرجان البحر الأحمر السينمائي عبر السنوات
فريق الفيديو
إعداد الفيديو: معتز الشافعي
تصوير الفيديو: يوسف بوهوش
إعداد: مي علي
سمر ششة : جدة ترد الروحعبرت الفنانة سمر ششة عن سعادتها بالمهرجان، وخاصة لإقامته في مدينة جدة التاريخية، كما كشفت عن تفاصيل إطلالتها في ليلة الافتتاح، حيث أطلت بفستان أسود أنيق.
كما أشادت بمدينة جدة التاريخية، وإقامة فعاليات المهرجان بها، قائلة : "الحقيقة جدة ترد الروح، وعلى الرغم من انشغالي الكبير ولم أقرر حتى آخر لحظة حضوري المهرجان من عدمه، ولكن عند علمي بإقامته في جدة، أصريت على الحضور من أجل جدة والمهرجان، ومن جدة البيت الجديد للسينما".
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افتتاح مهرجان البحر الأحمر وتكريم النجوموشهد حفل الافتتاح حضور عدد كبير من الفنانين وصناع السينما العرب والعالميين، ومنهم نجوم هوليوود، وبوليوود، وتركيا، وتايلاند وغيرهم من رواد السينما، تم في حفل الإفتتاح تكريم النجم العالمي فان ديزل، والممثلة المرشحة للأوسكار إيميلي بلانت، ونجم بوليوود عامر خان، وأيضاً الممثلة المصرية منى زكي.
وتأتي الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024، تحت شعار للسينما بيت جديد؛ ما يعكس رسالته بوصفه منصةً عالميةً تحتضن الفنانين من مختلف أنحاء العالم، مقدمة لهم بيتاً جديداً ودائماً في جدة، تمكنهم من مشاركة أفلامهم وأفكارهم مع جمهورهم من خلال هذا البيت.
ويعرض مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة، 120 فيلماً متنوعاً من 81 دولة، منها 63 فيلماً طويلاً، 54 فيلماً قصيراً، 20 عرض سجادة حمراء و48 عرض عالمي أول، وتشمل العروض هذا العام 66 فيلماً عربياً و34 فيلماً سعودياً، فيما يتنافس 36 صانع أفلام.
شاهدوا أيضًا أجمل إطلالات النجمات في مهرجان البحر الأحمر السينمائي عبر السنوات
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