شادي حداد يتألق ببدلة سوداء أنيقة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي - بالصور والفيديو

ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل اللبناني شادي حداد في إفتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بجدة، حيث لفت الأنظار بظهوره الأنيق مرتديًا بدلة سوداء بالكامل، ما أضفى عليه مظهرًا راقيًا وجذابًا.
شادي حداد، ممثل لبناني ولد في 13 آذار 1974، بدأ مسيرته بالدوبلاج في الأعمال المكسيكية و التركية، إنطلق في عالم التمثيل عام 1996 عبر مسلسل "شباب و بنات"، و برز في أعمال مثل "جبران خليل جبران " : الملاك الثائر (2007)، "هيك تجوزنا" (2008)، "روبي" (2012)، و " عصر الجنون" (2004)، و غيرها من المسلسلات .
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