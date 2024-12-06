ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية إلهام شاهين صوراً من إفتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة، حيث ظهرت بإطلالة أنيقة وبسيطة، وكتبت عبر حسابها مهنئة القائمين على المهرجان، مشيدة بالدورة الرابعة التي وصفتها بأنها "مميزة جداً، كما أشارت إلى حضور عدد من الممثلين المصريين والعرب والعالميين، على رأسهم مايكل دوغلاس وزوجته النجمة العالمية كاترين زيتا جونز.
إلهام شاهين تألقت في فستان طويل بني مزخرف بالورود، مع ميكاب جميل وتسريحة شعر منسدلة وراء كتفيها
يذكر أن افتتاح المهرجان شهد حضور العديد من الممثلين مثل مني ذكي، نادية الجندي، حسن الرداد، زينة، لبلبة وآخرين.
كانت هذه تفاصيل خبر إلهام شاهين توجه رسالة للقائمين على مهرجان البحر الأحمر .. هذا ما قالته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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