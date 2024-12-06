مي الغيطي تعلن خطوبتها من صديقها المقرب

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ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الممثلة المصرية مي الغيطي خطوبتها على صديقها المقرب، حيث نشرت صورًا عبر حسابها ظهرت فيها بفستان الخطوبة خلال جلسة تصوير خاصة، و من جهة أخرى، شاركت مي في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "مسار إجباري"، الذي تدور أحداثه حول عمر عصام عمر الذي يكتشف وجود أخ غير شقيق له بعد وفاة والده، و هذا ما يؤدي إلى صدمة تجبره على التعايش مع الواقع الجديد.
المسلسل مكون من 15 حلقة و شارك في بطولته أحمد داش وصابرين و بسمة و آخرون.
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