شكرا لقرائتكم خبر عن جنات تخضع لجلسة تصوير بإطلالة جذابة بعد نجاح أغنية "كأنك روح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضعت النجمة جنات لجلسة تصوير بعدسة المصور شريف مختار، وذلك بعد نجاح آخر أغانيها التى تحمل عنوان "كانك روح"، وظهرت جنات بإطلالة هادية وجذابة، ولاقت إعجاب محبيها على مواقع التواصل الاجتماعى.



المطربة جنات



النجمة جنات



جلسة تصوير للمطربة جنات



جنات تخضع لجلسة تصوير

وطرحت مؤخرا النجمة المغربية جنات أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "كأنك روح" من ألحان مدين وكلمات أحمد عيسى وتوزيع أحمد عادل وميكس وماستر هاني محروس، وحملت الأغنية طابع الرومانسية.

كما طرحت قبلها أغنية "خلصتني" على موقع يوتيوب، وهي من كلمات أحمد المالكي وألحان محمدي وتوزيع أحمد أمين ومن إنتاج آلاء لاشين، فى ثانى تعاون لها مع جنات بعد نجاح أغنية "كأنك سكر".

وتألقت منذ فترة النجمة جنات بحفل غنائي ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ31 الذى أقيم على مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية، ورفع شعار كامل العدد، وقدمت من خلاله عددا كبيرا من أغانيها التي تفاعل معها الجمهور، منها: الطفلة البريئة ومسا الجمال وعلى فكرة واسمع كلامي وأكتر من سنة وخيط ضعيف واوعى والبادي أظلم واللي بيني وبينك، كما قدمت أغاني من زمن الفن الجميل، منها: غاب القمر لشادية وبلاش تفارق لوردة.

وكان آخر البومات جنات الغنائية بعنوان "أنا في انتظارك" وضم 11 أغنية باللهجة المصرية، وتعاونت مع عدد من الملحنين والشعراء والموزعين الكبار بجانب الشباب، فمن الشعراء: تامر حسين، وعزيز الشافعي، وعبد الحميد الحباك، وجمال الخولى، وشادى نور، وكريم حكيم، وسلامة على، على فتحى، وأحمد الحبشى، ومن الملحنين وليد سعد، ومدين، ورامي جمال، وأحمد حسين، وعماد تاج، وخالد فتوح، وبلال سرور