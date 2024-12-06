بالفيديو.. تفاصيل ليلة طربية قدمها عبادي الجوهر في موسم الرياض

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 6 ديسمبر 2024 07:24 مساءً - قدم الفنان عبادي الجوهر ليلة طربية مختلفة، وكانت بعنوان "عبادي وعوده" جاءت ضمن جلسات موسم الرياض بنسخته الخامسة على مسرح محمد عبده أرينا في بوليفارد رياض سيتي من تنظيم ‫إيفنتكوم والإشراف الفني ‫روتانا، وبقيادة المايسترو أمير عبد المجيد والأوركسترا الموسيقية.

قبل الحفل

وزعت الشركة المنظمة للحفل "إيفنتكوم" قبل الحفل فكرة مبتكرة حيث قامت بإهداء كتيب أنيق عن الفنان عبادي الجوهر الذي قُدم بالحفل للإعلاميين لتثري معلوماتهم بمحتواه من معلومات، وللجمهور أيضاً؛ لتكن ذكرى جميلة بأجواء الحفل والمكان والزمان، وكان الكتيب عبارة عن أغاني الفنان.

بداية الحفل

صعد الفنان عبادي الجوهر مسرح محمد عبده أرينا وسط تصفيق حار وتفاعل من جميع الحضور، وبدأ وصلته الأولى، واختار أن يغني أغنية جديدة لأول مرة يغنيها عن الرياض حيث بدأ الحفل بغناء "يا اللي ساكن في الرياض"، ثم غنى "حسبت لي وحدي" من ألحانه وكلمات الشيخة سعاد الصباح، ثم عاد للقديم وغنى "كلمة ولو جبر خاطر" من كلمات الأمير عبد الرحمن بن سعود وألحان محمد سعد عبد الله، ثم غنى "تبيه" من ألحانه ومن كلمات أسير الشوق، ثم غنى "تصدق عاد" من ألحانه وكلمات عوض الحارثي، ثم غنى "سكة طويلة"، وطلب أن يغني معه الجهور، وهي من ألحانه ومن كلمات سعود سالم، ثم غنى "حبك سما" من كلمات أنور المشيري وألحان أسامة العطار، ثم غنى عبادي مع جمهوره "من بعد مزح ولعب" من كلمات ثريا قابل ومن ألحان فوزي محسون، ثم غنى "من عذابي" من ألحانه وكلمات الأمير الشاعر خالد الفيصل.

الوصلة الثانية

استأذن الفنان عبادي الجوهر جمهوره، وأخذ استراحة قصيرة وبعدها عاد بقوة مرة أخرى، وقدم عدداً من أغانيه التي تفاعل معها الجمهور وغنى "نساي" من ألحانه وكلمات فائق عبد الجليل، بعد ذلك غنى أغنية من ألحانه وكلمات الأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن بعنوان "غريب"، ثم غنى "خلاص ارجع" من ألحانه وكلمات رحاب، ثم غنى "ما قلتلك" من ألحانه ومن كلمات لطفي زيني، ثم غنى "عيونك آخر أمالي" من كلمات الشاعر عبد الرحمن بن مساعد، ثم غنى "كل العواذل" من ألحانه وكلمات طلال الرشيد، ثم غنى "المزهرية" من ألحانه، وكلمات الأمير الراحل بدر بن عبد المحسن، ثم غنى "يبان الشوق" من ألحانه وكلمات الأمير خالد بن يزيد، واختتم حفله وغنى "قالوا ترى" من ألحانه وكلمات الأمير عبد الرحمن بن مساعد.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».