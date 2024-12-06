ريم سامي لـ الخليج 365 من مهرجان البحر الأحمر السينمائي: أنا حامل ولن أكشف عن نوع الجنين

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 6 ديسمبر 2024 07:24 مساءً - حرصت الفنانة الشابة ريم سامي على المشاركة في فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، التي تقام في الفترة من 5 حتى 14 ديسمبر الجاري بمدينة جدة التاريخية في المملكة العربية السعودية، وحضور الجلسة الحوارية التي يقيمها المهرجان لشقيقها المخرج محمد سامي والذي يناقش فيها ناقش دور الإخراج في نجاح المسلسلات التّلفزيونيّة.

فريق الفيديو

إعداد الفيديو: معتز الشافعي

تصوير الفيديو: يوسف بوهوش

إعداد: محمد المعصراوي

ريم سامي تبارك لشقيقها المخرج محمد سامي

وباركت ريم سامي لشقيقها المخرج محمد سامي على جلسته الحوارية في مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2024 خلال لقائها مع مجلة "الخليج 365" وقالت: "محمد يستاهل كل شيء جيد ومبسوطة ومتحمسة جداً لهذه الجلسة"، كما أعلنت عن حملها بظهورها ببطن منتفخ على السجادة الحمراء رافضة الكشف عن نوع الجنين قائلة: "مش عاوزة أقول وان شاء الله ييجي بالسلامة".

ريم سامي عن السؤال الذي تتنجبه

وكشفت الفنانة ريم سامي خلال اللقاء عن أكثر سؤال تتجنب الإجابة عليه موضحة:"لا أحب أن يسألني أحد عن شخص آخر، لأني أوقات أُسال عن أمور ليست لي علاقة بها وعن أشخاص آخرين، ولكن غير ذلك أتقبل أي سؤال"، وكذلك كشفت عن الأفلام التي لا تمّل من مشاهدتها وهي "مراتي مدير عام"، "إشاعة حب"، "مافيا".



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وشهد حفل الافتتاح حضور عدد كبير من الفنانين وصناع السينما العرب والعالميين، ومنهم نجوم هوليوود، وبوليوود، وتركيا، وتايلاند وغيرهم من رواد السينما، تم في حفل الإفتتاح تكريم النجم العالمي فان ديزل، والممثلة المرشحة للأوسكار إيميلي بلانت، ونجم بوليوود عامر خان، والممثلة الأمريكية الحاصلة على الأوسكار فيولا ديفيس وأيضاً الممثلة المصرية منى زكي.

من أبرز حضور حفل الافتتاح الممُثلة السعودية سمية رضا، الممثل والمُنتج السعودي حسن عسيري والمخرجة السعودية هناء العمير، النجم العالمي مايكل دوجلاس، والنجمة البريطانية كاثرين زيتا جونز، والمخرج العالمي سبايك لي والذي ظهر على السجادة الحمراء بجانب جُمانا راشد الرّاشد رئيسة مجلس أمناء مؤسسة البحر الأحمر السينمائي والرئيسة التنفيذية للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام، شيفاني بانديا مالهوترا، المديرة العامّة لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي.

أبرز حضور حفل الافتتاح

كما حضر أيضاً النجم العالمي فان ديزل وعامر خان وإيميلي بلانت وميشيل رودريجيز عارضة الأزياء جورجينا رودريجز، الفنانة السعودية أسيل عمران، ماجدة زكي، أحمد حلمي، يسرا، نادية الجندي، ليلى علوي، نبيلة عبيد، لبلبة، ياسمين صبري، حسن الرداد، إيمى سمير غانم، شيرين رضا، زينة، بشرى، محمد فراج وزوجته بسنت شوقي، أحمد داود وزوجته علا رشدي، مي عمر وزوجها المخرج محمد سامي، طه دسوقي وزوجته، أحمد داش، نور النبوي، صبا مبارك، هنا شيحة، أروى جودة، محمد كريم، محمد الشرنوبي، ماجد المصري وزوجته.

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للسينما بيت جديد

وتأتي الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2024، تحت شعار للسينما بيت جديد؛ ما يعكس رسالته بوصفه منصةً عالميةً تحتضن الفنانين من مختلف أنحاء العالم، مقدمة لهم بيتاً جديداً ودائماً في جدة، تمكنهم من مشاركة أفلامهم وأفكارهم مع جمهورهم من خلال هذا البيت.

ويعرض مهرجان البحر الأحمر السينمائي فى دورته الرابعة، 120 فيلماً متنوعاً من 81 دولة، منها 63 فيلماً طويلاً، 54 فيلماً قصيراً، 20 عرض سجادة حمراء و48 عرض عالمي أول، وتشمل العروض هذا العام 66 فيلماً عربياً و34 فيلماً سعودياً، فيما يتنافس 36 صانع أفلام.

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