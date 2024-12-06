تفاصيل فيلم "سنو وايت" قبل عرضه بمهرجان البحر الأحمر السينمائي بدورته الرابعة

قصة فيلم سنو وايت

https://www.instagram.com/p/DCOh6lSNnav/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DCOh6lSNnav/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DCOh6lSNnav/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

جوائز وتكريمات حظى بها فيلم سنو وايت

https://www.instagram.com/p/DCRmjhlN6uk/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DCRmjhlN6uk/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DCRmjhlN6uk/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 6 ديسمبر 2024 07:24 مساءً - انطلقت مساء أمس الخميس الموافق 5 ديسمبر فعالياتبدورته الرابعة في مدينة جدة التاريخية، ومن المقرر استمراره حتى يوم 14 من الشهر نفسه، وسوف يُعرض فيلم "سنو وايت" ضمن هذه الفعاليات.ومن المقرر عرض فيلم "سنو وايت" يومي 9 و 10 من شهر ديسمبر الجاري ضمن فعاليات، وتدور أحداثه حول "إيمان"، شابة مصرية قصيرة القامة تسعى إلى تحقيق حلمها بالحب والزواج، تمامًا كما تفعل أي فتاة أخرى لكنها تواجه بعض الصعوبات بسبب معايير الجمال التقليدية التي تفرضها الثقافة المحيطة في سعيها لهذا الحلم.ولذلك تلجأ إيمان إلى مواقع التعارف عبر الإنترنت لتتمكن من التعبير عن نفسها بحرية بعيدًا عن القيود الاجتماعية اليومية، وفي الوقت ذاته، تصارع من أجل المساعدة فى إتمام زواج أختها.الفيلم من إخراج تغريد أبو الحسن ويجمع بين لايت دراما والأسلوب الواقع، وهو من إنتاج محمد عجمي، وتجسد البطلة الشابة مريم شريف دور إيمان، ويشاركها في البطولة الفنانفي دور عماد، والفنان محمد جمعة، وخالد سرحان، وصفوة، إلى جانب ظهور مميز للفنان كريم فهمي.ولاقى الفيلم تقديرًا دوليًا واسعًا، حيث فاز في عام 2020 بجائزة صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) وجائزة الجمعية الدولية للمواهب السينمائية الصاعدة (IEFTA) في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كما تم اختياره للمشاركة في برنامج "American Film Showcase" ضمن مهرجان الجونة السينمائي في عام 2019.وأطلعوا على أجمل إطلالات النجمات في مهرجان البحر الأحمر السينمائي عبر السنوات

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».