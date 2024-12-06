الأمير هاري: أعيش الحياة التي تمنتها والدتي الأميرة ديانا ولن أعود لبريطانيا

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 6 ديسمبر 2024 07:24 مساءً - الأمير هاري حل ضيفاً أمس الأول على كاتب العمود ومؤسس Dealbook أندرو روس سوركين في قمة New York Times DealBook Online في نيويورك، وكانت مقابلة مثمرة، تحدث خلالها دوق ساسكس عما يدور بداخله من مخاوف بخصوص المستقبل، وعن شكل الحياة التي يعيشها الآن مع زوجته وأولاده، كما تحدث أيضاً عن والدته الراحلة الأميرة ديانا.

الأمير هاري يتحدث عن ارتباطه بالولايات المتحدة

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وجه أندرو روس سوركين، البالغ من العُمر 47 عاماً، للأمير هاري، 40 عاماً، سؤالاً عما إذا كان يريد البقاء في الولايات المتحدة، خاصةً وسط المخاوف على سلامته في المملكة المتحدة، قال الأمير هاري: "بالفعل، أريد ذلك"، وتابع: "استمتع كثيراً بالعيش هنا وأريد تربية أطفالي هنا. هذا الجزء من حياتي لم أتوقع أبداً أنني كنت سأعيشه في يومٍ ما".

وأضاف دوق ساسكس: "أحياناً أفكر في شكل حياتي الآن، وأشعر أن هذه هي الحياة التي أرادت أمي أن تعيشها، وأرادت لي أيضاً أن أعيشها؛ وهي أن أكون قادراً على القيام بأي شيء أريده مع أطفالي دون قيود وقواعد صارمة، وبلا شك لم أكن لأتمكن من القيام بذلك في المملكة المتحدة. أنا ممتن للغاية لما أعيشه الآن ولهذه الفرصة العظيمة".

يُذكر أن الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، لديهما طفلان؛ الأمير آرتشي، 5 سنوات، والأميرة ليليبيت، 3 سنوات، ويقومان بتربيتهما في مونتيسيتو، كاليفورنيا.

وفي عام 2023، قام الأمير هاري رسمياً بتغيير بلد إقامته المدرج في البطاقة، من المملكة المتحدة إلى الولايات المتحدة، وذلك بعد انتقاله إلى كاليفورنيا مع زوجته في عام 2020 بعد تراجعهما عن واجباتهما الملكية.

تجربة دوق ساسكس مع الشائعات التي حاوطت الأميرة ديانا

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وتحدث الأمير هاري خلال القمة أيضاً عن خطورة المعلومات المضللة في وسائل الإعلام وربطها بتجربة والدته الراحلة الأميرة ديانا، حيث قال: "لقد رأيت قصصاً مكتوبة عني لا تستند تماماً إلى الواقع. شائعات تحاوطك في كل مكان، مثلما حدث مع أمي".

وعن التأثير النفسي لهذه الشائعات قال: "عندما تكبر في تلك البيئة، تجد نفسك تشكك في صحة كل المعلومات، وتفكر دائماً فيما يفكر فيه الآخرون عنك، ومع مرور الوقت يتطور الأمر لأبعد من ذلك".

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وتابع: "ما حدث مع أمي جعلني مضطرباً للغاية، وكنت أشعر حينها بالعجز، كنت محاصراً داخل فقاعة لا مخرج لها"، وأعرب عن قلقه من تكرار الأمر مع عائلته: "أكثر ما يقلقني الآن هو أن تتكرر هذه الأشياء لي أو لزوجتي أو لأطفالي".

هاري ينفي شائعات الانفصال

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وخلال المناقشة، تناول هاري الشائعات المستمرة حول علاقته مع ميغان، التي غذتها عدم ظهورهما معاً بالفترة الأخيرة، ونفى كل ما يخص شائعات الانفصال. وقال مازحاً، عندما سأله سوركين عن عدم ظهور ميغان معه، رغم وجودها هي الأخرى في نيويورك بالتوقيت نفسه: "الشائعات حولنا تقول إننا اشترينا منزلاً آخر 10 أو 12 مرة، وأننا طُلقنا ربما 10 أو 12 مرة أيضاً".وشهد الحدث تشكيلة مليئة بالنجوم، وعدداً من المقابلات، بما في ذلك؛ جيف بيزوس، بيل كلينتون، أليكس كوبر، سيرينا ويليامز، المؤسس المشارك لـ Open AI سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة Google ساندر بيتشاي، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

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ميغان ماركل تدعم صديقها تايلر بيري

وفي التوقيت نفسه لوجود الأمير هاري في القمة، كانت دوقة ساسكس، البالغة من العمر 43 عاماً، في بيفرلي هيلز لحضور حفل تكريم صديقها الممثل الأمريكي تايلر بيري، الذي حصد جائزة Paley Honors المرموقة، وهي أعلى وسام تمنحه المنظمة. وارتدت ميغان فستاناً أسود طويلاً وحذاءً أسود ذا كعب عالٍ.Embed from Getty Images

كانت ميغان مبتسمة، وهي تسير على السجادة الحمراء، وعانقت بيري عندما التقيا، والتقطت الصور معه، كما تحدثت لاحقاً مع ضيوف آخرين، والتقطت صوراً شخصية مع الجمهور وهي في طريقها إلى طاولتها، حيث جلست مع بيري والممثلة الأمريكية كيري واشنطن.

وكان قد تم الكشف عن تكريم تايلر بيري، في يوليو الماضي، وأعلن حينها أن ميغان والأمير هاري سيكونان ضمن الحضور، ولكن لم يستطع دوق ساسكس الحضور، بسبب حضور مؤتمر DealBook Summit لعام 2024.

وكان قد أُعلن من فترة قريبة، أن دوق ودوقة ساسكس قرر تقليل ظهورهما الرسمي معاً، ومتابعة أمورهما المهنية بشكل منفصل.قد ترغبين في معرفة: لماذا لم تسافر ميغان ماركل إلى كندا مع الأمير هاري؟

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