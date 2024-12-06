بطريقة طريفة.. أحمد داود يشيد بموهبة منة شلبي في الغناء  

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 6 ديسمبر 2024 07:24 مساءً - شارك الفنان أحمد داود من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، مقطع فيديو يجمعه بالفنان منة شلبي، من كواليس فيلمهما "الهوى سلطان"، وظهر خلال الفيديو وهو يشيد بموهبتها في الغناء.
فيلم "الهوى سلطان" الذي ينتمي لنوعية الأعمال الرومانسية الاجتماعية، تصدر شباك التذاكر والسوشيال وآراء الجمهور والنقاد، منذ إطلاقه في دور السينما، وحقق الفيلم إيراداتٍ تُعد مفاجئة حتى لصناعه بتخطيه 50 مليون جنيهًا إيرادات في مصر خلال أقل من 3 أسابيع عرض، وليس ذلك فقط بل تصدر إيرادات الأفلام المصرية في السعودية وجاء في المركز الثالث، بعدما حقق في شباك التذاكر السعودي 2.5 مليون ريال، مقابل 47.5 ألف تذكرة، ليبلغ إجمالي ما حققه على مدار الـ3 أسابيع الماضية 8.9 مليون ريال، مقابل 174.4 ألف تذكرة.
تدور أحداث فيلم "الهوى سلطان" حول علاقة صداقة عميقة بين سارة وعلي تعود إلى أيام المدرسة الابتدائية. مع مرور السنوات، أصبحا لا يفترقان، كل منهما يجد في الآخر الصديق المثالي ولكن مع مرور الوقت، تبدأ الأمور في التغير ونرى أحداثاً شيقة في إطار من الرومانسية والكوميديا.
فيلم "الهوى سلطان" بطولة منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، عماد رشاد، فدوى عابد، خالد كمال، نورين أبوسعدة وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف وإخراج هبة يسري في أولى تجاربها بالأفلام الروائية الطويلة.
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أحمد داود ومنة شلبي من كواليس "الهوى سلطان"نشر أحمد داود من خلال حسابه على "إنستغرام"، مقطع فيديو طريف مع منة شلبي من كواليس فيلمهما الجديد "الهوى سلطان"، وظهرت منة خلال الفيديو مندمجة على ألحان أغنية "حلف القمر"، ليمازحها داود قائلًا "الله يا أستاذة".
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A post shared by Ahmed Dawood - أحمد داود (@adawoodofficial)
"الهوى سلطان" يكسر القاعدة في شباك التذاكر ويُعيد الأفلام الرومانسية إلى الواجهةاستطاع فيلم "الهوى سلطان" بطولة منة شلبي وأحمد داود، والذي انطلق عرضه في دور السينما المصرية والعربية يوم 6 نوفمبر الماضي، أن يكسر القاعدة المُتعارف عليها في شباك التذاكر بأن الجمهور يذهب دائماً لأفلام الكوميديا والأكشن وأن هذه النوعية هي التي تتصدر الإيرادات وتحقق مكاسب كبيرة وأن الأفلام الرومانسية لا تلقى رواجاً كبيراً في شباك التذاكر.
فيلم "الهوى سلطان" الذي ينتمي لنوعية الأعمال الرومانسية الاجتماعية، تصدر شباك التذاكر والسوشيال وآراء الجمهور والنقاد، منذ إطلاقه في دور السينما، وحقق الفيلم إيراداتٍ تُعد مفاجئة حتى لصناعه بتخطيه 50 مليون جنيهًا إيرادات في مصر خلال أقل من 3 أسابيع عرض، وليس ذلك فقط بل تصدر إيرادات الأفلام المصرية في السعودية وجاء في المركز الثالث، بعدما حقق في شباك التذاكر السعودي 2.5 مليون ريال، مقابل 47.5 ألف تذكرة، ليبلغ إجمالي ما حققه على مدار الـ3 أسابيع الماضية 8.9 مليون ريال، مقابل 174.4 ألف تذكرة.
تدور أحداث فيلم "الهوى سلطان" حول علاقة صداقة عميقة بين سارة وعلي تعود إلى أيام المدرسة الابتدائية. مع مرور السنوات، أصبحا لا يفترقان، كل منهما يجد في الآخر الصديق المثالي ولكن مع مرور الوقت، تبدأ الأمور في التغير ونرى أحداثاً شيقة في إطار من الرومانسية والكوميديا.
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A post shared by Sea Cinema Productions (@seacinemaproductions)
فيلم "الهوى سلطان" بطولة منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، عماد رشاد، فدوى عابد، خالد كمال، نورين أبوسعدة وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف وإخراج هبة يسري في أولى تجاربها بالأفلام الروائية الطويلة.
يمكنكم متابعة مخرجة فيلم الهوى سلطان تشارك بالتمثيل في فيلم منافس.. فما القصة؟
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».