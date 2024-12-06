كاثرين زيتا جونز تتحدث عن جدة التاريخية في حوارها بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 6 ديسمبر 2024 07:24 مساءً - تحدثت النجمة العالمية كاثرين زيتا جونز، عن مسيرتها الفنية، خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات اليوم الثاني من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، كما تغزلت في بلدة جدة التاريخية. ويستمر المهرجان حتى 14 ديسمبر، و يرفع شعار هذا العام "للسينما بيت جديد"؛ ما يعكس رسالته بوصفه منصةً عالميةً تحتضن الفنانين من مختلف أنحاء العالم، مقدمة لهم بيتاً جديداً ودائماً في جدة، تمكنهم من مشاركة أفلامهم وأفكارهم مع جمهورهم من خلال هذا البيت.

كاثرين زيتا جونز خلال الجلسة الحوارية

تحدثت كاثرين زيتا جونز عن التحول الذي حدث لها منذ أن فازت بجائزة الأوسكار لأفضل ممثلة مساعدة عام 2003 عن فيلم " chicago"، وقالت: "الأمر اختلف كثيرًا بعدما أصبح يسبق اسم كاثرين، لقب الحائزة على جائزة الأوسكار، جائزة الأوسكار كانت شيئًا مختلفًا عن أى جائزة وكانت غير متوقعة على الإطلاق".

وكشفت أيضًا جونز، البالغة من العمر الآن 55 عامًا، عن عودتها إلى عالم الأفلام المستقلة، رغم العروض التجارية لهوليوود التي تتلقاها: "لا أستطيع التحدث عن التفاصيل الآن، لكنني أقوم بعمل فيلم مستقل وأنا متحمسة جدًا لذلك، لأنني لم أكن أبدًا جزءًا من عالم الأفلام المستقلة". وأضافت: " أشعر بالحماس في هذه الفترة، وأريد أن اتنوع أكثر وأقوم بتجربة أشياء مختلفة، أريد القيام ببعض الأعمال المثيرة للاهتمام، يعود الأمر إلى تفكيري المسرحي، دائمًا أشعر أنه لا يجب أن أثبت على تيمة واحدة".



تحدثت جونز أيضًا عن خلفيتها المبكرة في الرقص والغناء في ويلز، مما ساعدها على العيش في هوليوود: "لقد بدأت صغيرة جدًا أيضًا في المسرح. لقد عملت في هذه الصناعة لفترة طويلة جدًا وأحببت كل دقيقة فيها".

وقالت جونز عن حصولها على أول دور رئيسي في مسرحية: "لقد اكتمل حلمي نوعًا ما وقتها" لأنها لم تكن تعرف سوى القليل عن عالم السينما والتلفزيون، خاصة في هوليوود البعيدة بالنسبة لها.

وتابعت: "كان التمثيل في السينما بالبداية عقبة كبيرة، لقد ذهبت إلى العديد من الاختبارات، وتم رفضي".

لكن في عام 1991، نجحت جونز في الحصول على دور في ​​The Darling Buds of May، مما جلب لها شهرة فورية في المملكة المتحدة: "تغيرت حياتي حينها، شعرت أنه تم الاعتراف بي أخيرًا ولم يسبق لي أن حصلت على ذلك من قبل".

وأكملت : "ذهبت إلى أمريكا بعدها واعتقدت أن هذه هي فرصتي، ودافعت عنها بقصارى جهدي".

نشأة كاثرين زيتا جونز

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وُلدت كاثرين زيتا جونز، في 25 من سبتمبر 1969، جنوب ويلز، في المملكة المتحدة، والدها ديفيد جونز، صاحب مصنع حلويات، ووالدتها باتريشيا، تعمل في حياكة الملابس "خيَّاطة"، كانت جونز في طفولتها طفلة نشيطة، وكان الأمر متطوراً عندها بعض الشيء، حتى اقترب من فرط الحركة؛ لذلك أرسلتها والدتها لتعلم الرقص والباليه في الرابعة من عمرها، ولأنها طفلة ذكية أصبحت بعد سنوات قليلة بطلة في الرقص الإيقاعي. كما درست المسرح الموسيقي في مدارس الفنون التعليمية في لندن.

وفي سن الخامسة عشرة، بدأت تظهر موهبة جونز في التمثيل، وأخرجت هذه الطاقة في مسرح المدرسة، وبعد وقت قصير شاركت في عدة مسرحيات موسيقية.

في حوارٍ سابق، تحدثت جونز عن عائلتها، وقالت إنهم كانوا سبباً أساسياً في تكوين شخصيتها، وذلك بسبب دعمهم وتشجيعهم لها، وحثها على تنمية مواهبها؛ الرقص والباليه والرياضة والتمثيل؛ الأمر الذي ساعد في تكوين شخصيتها، وساعدها أيضاً في التمثيل كثيراً: "عائلتي مهمة جداً بالنسبة لي. أود أن أشكرهم على جعلي الشخص الذي أنا عليه اليوم. أسامحكم على كل شيء وأحبكم".

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المسيرة الفنية للنجمة البريطانية

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بعد تألق جونز في عالم المسرح، وتجسيدها شخصيات متنوعة، انتقلت إلى عالم السينما، وجاء ظهورها الأول على الشاشة في الفيلم الفرنسي الإيطالي Nights لعام 1990، وقامت بعدة أدوار ثانوية، ولم تتوفق كثيراً في بدايتها، وبعد فيلم Blue Juice لعام 1995، الذي لم ينجح النجاح المأمول، أُصيبت بخيبة أمل كبيرة، وذلك بسبب أن المخرجين كانوا يختصرونها في أدوار الفتاة الجميلة، وسرعان ما تغلبت على هذا الإحباط، وانتقلت إلى لوس أنجلوس، عازمة على إعادة إشعال مسيرتها المهنية.

عام 1998، شاركت جونز في بطولة فيلم The Mask Of Zorro، وتفوقت على نفسها في هذا الفيلم، واكتسبت شهرة واسعة بعدها، ثم شاركت في العديد من أدوار البطولة، وأصبحت نجمة صف أول.

وفي عام 2003، حصلت جونز على جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم chicago، الذي أُصدر عام 2002، واستلمت الجائزة وهى حامل في ابنتها، ومن بعدها أصبحت شهرة وتألق جونز غير محدود في عالم السينما العالمية حتى يومنا هذا.

وحصلت جونز خلال مسيرتها على العديد من الجوائز، منها جائزة الأوسكار وجائزة الأكاديمية البريطانية للسينما وجائزة توني.

يُذكر أن جونز حققت عودة إلى الشاشة الصغيرة بدور مورتيشيا آدامز في مسلسل Wednesday، الذي أصبح ثاني أكثر المسلسلات مشاهدة في تاريخ Netflix عندما تم بثه في عام 2022.

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