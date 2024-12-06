شريهان وضرتها إسعاد يونس قصة محبة وعلاقة استثنائية .. في يوم ميلاد الأولى أعرفوا القصة!

زواج شريهان وإسعاد يونس من علاء الخواجة

تحول علاقة شريهان وإسعاد من ضرائر لأعز أصدقاء

البداية : صدمة مع مشاعر غيرة وبكاء

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إسعاد يونس تعلق على علاقتها بشريهان : أحنا مش حالة تتقلد

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إسعاد يونس عن شريهان : بحبها جدًا وأولادنا يحملون نفس الدم

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 6 ديسمبر 2024 07:24 مساءً - علاقة استثنائية جمعت بين النجمتين الكبيرتين، على الرغم من كونهن ضرائر، حيث يجمعهمن زوج واحد وهو رجل الأعمال الأردني علاء الخواجة، إلا أنهن تجمعهن علاقة صداقة قوية ومحبة كبيرة.وقد تحدثت النجمةفي أكثر من لقاء تلفزيوني عن هذه العلاقة الأستثنائية والمحبة الكبيرة التي تربطها بضرتها، وفي يوم ميلاد الأخيرة والذي يصادف اليوم الموافق 6 ديسمبر، سوف نعرض لكم القصة كاملة من علاقةوضرتهاتزوجت الفنانةمن رجل الأعمال علاء الخواجة، وقالت إسعاد عن زوجها خلال أحد اللقاءات التلفزيونية أنها تعرفت عليه أثناء تواجدها في رحلة خارج مصر، مؤكدة أنها أعجبت بنبل أخلاقه وشخصيته ورجولته، ولذلك قررت الزواج منه، وأنجبت منه أبنها عمر.ورغم المحبة الكبيرة التي جمعتهما، تزوج عليها صديقتهابعد قصة حب نشأت بينهما، والذي مثل صدمة كبيرة لـوقتها، واعتبرتأنها أخذت منها زوجها برغم صداقتهن، وتعرضتلهجوم كبيرة في ذلك الوقت.وظلت العلاقة متوترة بين، إلى أن أعلنتعام 2002 إصابتها بمرض خطير وهو سرطان في الغدد اللعابية، لتعود علاقتهما مرة آخرى، ثم تنجبأولى بناتها "لولوة" الأمر الذي محى كل التوتر في علاقتهن، لتعود علاقة المحبة والصداقة أقوى من الأول بكثير.شاهدوا أيضًا شريهان في يوم ميلادها.. سيدة الفوازير والصيحات في أجمل إطلالاتهاوقد تحدثت النجمة الكبيرةفي أكثر من لقاء تلفزيوني عن علاقتها بضرتها، مؤكدة أنهن حالة استثنائية وغير قابلة للتقليد، وأنهن تربطهن علاقة محبة وصداقة ودم، لانهن أمهات لأولاد بعضهن.كشفتمع الإعلاميعن علاقتها بـ"ضرتها" الفنانةوكيف تعاملت مع زواج زوجها عليها وإحضار لها زوجة ثانية وكيف تأقلمت مع الأمر واستوعبتوأدخلتها عائلتها وأصبحتا عائلة واحدة.حيث أنها تلقت خبر زواج زوجها علاء الخواجة عليها من الفنانةبصدمة شديدة مع مشاعر الغيرة والبكاء والانخراط في الحالة الدرامية قائلة: "سألت نفسي، هل أنا مثالية لهذه الدرجة؟ هل أنا أجمل الجميلات؟ فكانت الإجابة لا طبعاً، أما الأمر الثاني فهو أن هذا الرجل أنا أحترمه وأحترم طريقة تفكيره وكينونته، وأني أستطيع التخلي عن هذا الجزء الصغير مقابل الحفاظ عن كل الكنز دا" -تقصد زوجها".أكدت في لقائها أنها عندما هدأت بدأت تفكر في الأهم بالنسبة لها؛ هي أم أبناؤها؟ موضحة: "أنا مررت بهذه التجربة في زيجتي الأولى مع ابنتي؛ لأنى انفصلت وكان عمرها عامين فقط، وعانت ابنتي ليس بسببي؛ لأني حاولت ملء كل الفجوات والأماكن الناقصة لديها، ومع هذه المرة نظرت إلى ابني سيكون لديه المشكلة نفسها؛ لذلك اخترت أن أبنائي هم الأهم؛ لأني عشت كثيراً وانبسطت وما زلت مبسوطة حتى الآن".أبرزت مدى الدعم والمساعدة التي تلقتها من زوجها وقالت:"هذا الرجل له أفضال عليَّ ومواقف نبيلة لا تنتهي، وكل هذه المواقف لم يقم بها تحت مظلة الزواج، ولكن تحت صفة النُّبل، ولذلك قيَّمت الأمور وهدأت خاصة أن الموضوع أكبر بكثير من شخص يتزوج زوجة ثانية؛ لأن هذا الشخص أكبر من ذلك، ثم بعد ذلك جمعتنا الظروف أنا وضرتيووجدتها تحمل لي خاطراً واحتراماً كبيرين في قلبها رغم طبيعة العلاقة بيننا".أشارت إلى أن الأمور تغيرت أكثر بعدما أنجبتلأن في هذا الحالة أصبح هناك شراكة في الدم بين الأبناء لافتة: "كل ما أحكيه لا يخص أي سيدتين أخريين في العالم، ولكن هذه تركيبة علاقتنا، وكان المطلوب أن الوضع يكون مسالماً ومتحضراً، وأهم شيء فيه هو الأولاد، ومن أجلهم كل شيء يُستجاب، ورغم أن شريهان كانت في البداية متضايقة من الهجوم الكبير والحاد عليها؛ فإنها تجاوزت الأمر، فلا أعتقد أن أي شخص سيكون مستعداً لهذا الهجوم إلا إذا كان لديه سبب قوي".وأردفت: "شريهان تزوجت علاء وهي لا ينقصها شيء، وهو أيضاً، ولكن مشاعرهما تقابلت في هذه المنطقة، وتحملا هجوماً وإحساساً بالذنب، ولكن أمام ذلك هناك شيء قوي يجمعهما، وغصباً عني لا بُدَّ من احترامهما، وبمجرد تعاملنا سوياً كنت ألبي أي شيء تحتاجه، وهى أيضاً لو أنا طلبت منها عينيها ستعطيها لي، وذلك حتى قبل ما ننخرط بشكل كامل مع بعض لتجمعنا الظروف، والحقيقة أني أحببت فيها إنسانيتها وقدرتها على التحمل.واستكملتحديثها عن شريهان قائلة: "هي إنسانة اختُبرت كثيراً، وواجهت كل ذلك بقوة وصمود، وتحملت العديد من المواقف، واحتياجنا لبعضنا جاء بسبب أننا أصبحنا عائلة واحدة، أنا وأبنائي وهي وبناتها، ومع راجلنا الذي هو رئيسنا، وكل هدفنا في الحياة هو الأبناء لأن كل واحد فينا لا ينقصه أي شيء؛ فأنا متحققة ذاتياً، وهي أيضاً الأمر نفسه، ولذلك لم تكن هناك مشكلة أن نكون عائلة مترابطة".أطلعوا على إسعاد يونس تكشف لحظات صعبة ليلة وفاة والدها وهكذا كانت علاقتها بوالد ابنتها نورهانوحلت النجمةضيفة خلال لقائها مع "OUT BoX" وخلال اللقاء تحدثت عن علاقتها بـ "ضرتها"وعن علاقة الود والمحبة التي تجمعهن، قائلة :"كل واحد وظروفه. لكل شخص بصمة أيده الخاصة فكل واحد لديه ظروفه الخاصة. أحنا مش حالة تتقلد أو نسعد أنها تتكرر، دا مش مطلوب، لكننا حالة للتسامي فوق المشكلة أو الظرف، وتحديد الهدف الأهم وهو أولادنا اللي هم حياتنا وأهم حاجة في دنيتا، يعني خدنا من الدنيا كل حاجة حلوة، وبالتالي الفترة اللي أحنا فيها دلوقتي أننا نقدم لأولادنا كل حاجة نقدر نقدمها، بعيدًا عن الظروف".وبسؤالها عن إمكانية العمل سويًا في عمل واحد، قالت : "ليه لا أه طبعًا لو فيه عمل ممكن نشترك فيه سوى مش مستحيل".كما أوضحت في لقائها مع الإعلامي عمرو أديب والفنانةفي بودكاست "بيج تايم" والذي أُذيع خلال رمضان الماضي 2024، قائلة : "قصتي أنا وشريهان لا أعتبرها مثالا، لكن هو قرار لأن أولادنا يحملون نفس الجينات والدم، وبالتالي انتهى أي شيء بيني وبينها كامرأتين".وأكملت إسعاد : "هي أم ولادي وأنا أم ولادها، وبحبها جدا، والظروف هي اللي قربتنا من بعض، وتحديدا ليلة مولد ابنتها الكبيرة لولوة خلص الموضوع".يمكنكم متابعة إسعاد يونس تتمنى أن يجمعها عمل مسرحي بشريهان وتفتقد هؤلاء النجوملمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا 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