نادية الجندي تتحدث عن ضي فيلم افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 6 ديسمبر 2024 07:24 مساءً - التقت كاميرا الخليج 365 الفنانة نادية الجندي على هامش فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الرابعة المقامة الآن في مدينة جدة التاريخية.

نادية الجندي تشيد بفيلم الافتتاح

عبرت نادية الجندي عن سعادتها بالمهرجان الذي أقيم في مدينة جدة التاريخية، وأكدت أن تواجد النجوم العالميين في المهرجان أضاف تميزاً خاصاً لهذه الدورة، وكانت فرصة حقيقة جعلتهم يتعرفون على الثقافة السعودية والعربية.

وعن اختيار فيلم "ضي" السعودي المصري ليكون فيلم الافتتاح، أشادت نادية الجندي بدور السعودية في تطوير الفن، وأكدت أن التعاون الفني في الإنتاج وصناعة السينما متواجد منذ سنوات طويلة، وقالت إن هذا التنوع يثري الأعمال الفنية.

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فيلم الافتتاح

الجدير بالذكر أنه وقع الاختيار على فيلم "ضي" للمخرج كريم الشناوي ليكون فيلم افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وهو من بطولة مراهق تم اختياره من اختبارات شملت أكثر من 100 وجه جديد هو بدر محمد، بجانب الفنانة السعودية أسيل عمران، الفنانة السودانية إسلام مبارك، الفنانة المصرية حنين سعيد، بالإضافة إلى ظهور خاص لعدد كبير من النجوم في أدوار مميزة يسعى صناع العمل للكشف عنها في حينها. ويشمل فريق العمل خلف الكاميرا المنتج الفني خالد آدم، المشرف على الإنتاج محمود متولي، مصممة الملابس مونيا فتح الباب، إشراف فني علي حسام علي، تعاون فني وديكور لميس سليمان، مهندس الصوت يوسف الميهي، مصمم شريط الصوت أحمد صبور، والعمل تأليف هيثم دبور، وإخراج كريم الشناوي، وإنتاج مصري سعودي مشترك.

ويحكي الفيلم قصة مراهق نوبي ألبينو يمتلك صوتاً عذباً، يعيش مع عائلة تخلى عنها الأب، يخوض الطريق إلى حلمه للغناء اقتداءً بمطربه المفضل محمد منير، بصحبة عائلته من أسوان إلى القاهرة؛ إذ يُعَدُّ الفيلم رحلة مليئة بالمحبة والأمل وقوة الأحلام والموسيقى، واكتشاف الذات وحب الأهل.

يحتفي مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بعرض أفضل إنتاجات السينما العربية والعالمية في مدينة جدة؛ عروس البحر الأحمر. حيث ينطوي البرنامج السينمائي للمهرجان على فئات وأقسام متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، تبدأ من الكنوز السينمائية الدفينة المرمّمة بأحدث تقنيات العرض، وتنتهي بأفلام المواهب الواعدة.

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