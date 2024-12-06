أنوسة كوتة تنفي شبهة جنائية في وفاة محمد رحيم وهذا ما ستفعله

ميرنا وليد - بيروت - أصدرت أنوسة كوتة، أرملة الملحن المصري الراحل محمد رحيم، بيانًا رسميًا عبر مكتب المحامي نزيه علي مسعود، تنفي فيه أي شبهة جنائية حول وفاة زوجها، مؤكدة أن الوفاة طبيعية، وجاء البيان ردًا على المزاعم التي إنتشرت حول وفاة رحيم، والتي قالت إنها جاءت من بعض الأشخاص الذين يسعون وراء التريند دون مراعاة لحرمة الموت، كما أشار البيان إلى أن الورثة سيأخذون كافة الإجراءات القانونية ضد مروجي تلك الإدعاءات التي تسببت لهم في أضرار نفسية كبيرة.



في ذات السياق، أعلنت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين عن تنظيم حفل تكريم للموسيقار الراحل محمد رحيم على المسرح الكبير بدار الأوبرا في 18 كانون الأول المقبل، بحضور عدد من الفنانين في مصر والوطن العربي، وذلك تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو.