أسرار أناقة الملكة رانيا .. مزيج من الفخامة والتراث الأردني

ميرنا وليد - بيروت - تستمر الملكة رانيا العبد الله، المعروفة بأناقتها الرفيعة وذوقها المميز، في لفت الأنظار بأسلوبها الراقي الذي أكسبها شهرة عالمية. فبحسب تقرير لصحيفة "ديلي ميل"، تميزت الملكة رانيا بقدرتها على مزج الأناقة العصرية مع الأزياء التقليدية الأردنية.

أشارت مصممة الملابس العالمية جورجي بينكوس إلى أن الملكة تبرع في إختيار الأزياء المناسبة لكل مناسبة، سواء كانت مناسبات ملكية أو جولات عالمية، تجمع الملكة بين الأزياء الراقية من مصممين عالميين مثل ألكساندر ماكوين وديور، والأزياء التقليدية التي تعكس ثقافتها الأردنية، وتعكس إطلالاتها تفهماً عميقاً للموضة، مما يساهم في تعزيز الدبلوماسية الثقافية من خلال إختيارات ملابسها.

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