أميرة الصباغ تحتفل بشريك حياتها في أغنيتها الجديدة "ولا كل الرجالة"

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة المصرية أميرة الصباغ أغنيتها الجديدة بعنوان "ولا كل الرجالة"، والتي تم إصدارها حصرياً على موقع يوتيوب.

تتميز الأغنية باللهجة المصرية وتقدم لحنًا مقسومًا ومودرن، مع أجواء موسيقية إيقاعية. تناولت كلمات "ولا كل الرجالة" العلاقة المتينة بين المرأة وشريك حياتها، حيث تصفه بأنه "سيد الرجال"، وتُظهر من خلال النص الغنائي كيف ترى المرأة شريكها في الحياة.

تم تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب في القاهرة تحت إشراف المخرجة اللبنانية رودينا حاطوم.

يتناول الكليب فكرة عرض سيرك يتضمن إستعراضات نارية ورقصات، مع ديكور خاص تم تصميمه لتجسيد هذه الفكرة، كما ظهرت أميرة الصباغ في ثلاثة إطلالات مختلفة.

أغنية "ولا كل الرجالة" من كلمات محب غبور، وألحان بلال محمد، وتوزيع بيشوي جميل، وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز.

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