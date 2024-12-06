شكرا لقرائتكم خبر عن "الزينة" من مصر.. تعرف على العروض المشاركة فى مهرجان المسرح الصحراوى والان مع تفاصيل الخبر

يشارك بالدورة الثامنة من مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي، والذي يقدمه دائرة الثقافة بالشارقة برئاسة الفنان أحمد بو رحيمة، والذي من المقرر انطلاقه يوم الجمعة المقبل الموافق 13 ديسمبر ويستمر حتى 17 من الشهر نفسه، خمسة عروض مسرحية من خمس بلاد عربية مختلفة وهم: العرض المسرحي "الرداء المخضب بالدماء" من دولة الإمارات العربية، تأليف الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وإخراج محمد العامري، والعرض المسرحي" قصر الثري" من دولة تونس، من تأليف وإخراج حافظ خليفة.

وكذلك العرض المسرحي " الديرة"من الأردن، من تأليف وسام البريحي، وإخراج محمد الدمور، والعرض المسرحي" الزينة" من مصر، تأليف دكتور محمد أمين عبد الصمد، وإخراج عادل حسان، والعرض المسرحي" الحكيم" من موريتانيا، من تأليف وإخراج سلي عبد الفتاح.

يذكر أن فكرة المهرجان ترتكز على احتفاء وإيمان عميق بغنى وثراء الثقافة الصحراوية، هذه الثقافة الحيوية التى لطالما ألهمت أسفار الرحالة، وقصص الرواة، وألوان الرّسامين، بفضائها الواسع، وامتداداتها اللامحدودة، برمالها وكثبانها ووديانها وعمارتها وناسها وعاداتهم وتقاليدهم في شتى أحوالهم بين الاستقرار والانتقال.

ويسعى مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوى إلى استكشاف الصلات بين أشكال التعبير الأدائى والسردى التى تعمر الصحراء وفن المسرح، مسترشداً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، نحو مضاعفة الجهود لجعل تجربة المسرح في البلاد العربية فاعلة ومؤثرة ومتجددة، وذلك بمواكبة كل ما تشهده حياتنا من شواغل وأسئلة وتطلعات، أو من خلال اقتراح سبل وحلول إبداعيّة جديدة، تقرأ الحاضر وتستشرف المستقبل.